Букмекери оголосили нові ставки щодо Євробачення: Україна показала несподівані позиції

Рейтинг букмекерів міжнародного конкурсу Євробачення 2024 знову сильно змінився.
Мало того, що Хорватія потіснила Україну з першого місця, тепер вона дедалі більше віддаляється і спрямовується вперед. Тепер букмекери оцінюють шанси Baby Lasagna на перемогу в 17%, а alyona alyona & Jerry Heil - у 13.
Також на п'яти Україні буквально наступає Італія. Молода і яскрава виконавиця Angelina Mango з треком La noia відстає від України лише на три відсотки і має ставку 10%.
Відразу ж за Італією розташувалася Швейцарія та Нідерланди.
Варто зазначити, що номер і пісню Baby Lasagna часто порівнюють із фаворитом Євробачення-2023 - учасником із Фінляндії Käärijä та його "Cha Cha Cha Cha". На конкурсі він посів друге місце, хоча й випередив переможницю Loreen за глядацькими голосами.
Євробачення-2024
Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який відбудеться 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016(Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.
Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", якій пророкують перемогу на міжнародному конкурсі.
Також зірку-сурдоперекладачку Нацвідбору-2024 Катерину Заботкіну, яка так сподобалася глядачам, розкритикували за непрофесіоналізм. На думку Українського товариства глухих її переклад був занадто вільним.
Вас також може зацікавити:
- В України новий сильний конкурент: букмекери оновили ставки на Євробачення-2024
- В України новий небезпечний конкурент на Євробаченні-2024 - букмекери
- Україна більше не лідер серед імовірних переможців Євробачення-2024 - букмекери