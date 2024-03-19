Букмекери оголосили нові ставки щодо Євробачення: Україна показала несподівані позиції

До самого шоу залишається все менше часу і букмекери оновлюють свої прогнози.

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Хорватія впевнено лідирує в прогнозах букмекерів / Колаж Главред, фото eurovision.tv

Рейтинг букмекерів міжнародного конкурсу Євробачення 2024 знову сильно змінився.

Мало того, що Хорватія потіснила Україну з першого місця, тепер вона дедалі більше віддаляється і спрямовується вперед. Тепер букмекери оцінюють шанси Baby Lasagna на перемогу в 17%, а alyona alyona & Jerry Heil - у 13.

Також на п'яти Україні буквально наступає Італія. Молода і яскрава виконавиця Angelina Mango з треком La noia відстає від України лише на три відсотки і має ставку 10%.

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Відразу ж за Італією розташувалася Швейцарія та Нідерланди.

Букмекери Євробачення оновили прогнози / Скриншот eurovisionworld.com

Варто зазначити, що номер і пісню Baby Lasagna часто порівнюють із фаворитом Євробачення-2023 - учасником із Фінляндії Käärijä та його "Cha Cha Cha Cha". На конкурсі він посів друге місце, хоча й випередив переможницю Loreen за глядацькими голосами.

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який відбудеться 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016(Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", якій пророкують перемогу на міжнародному конкурсі.

Також зірку-сурдоперекладачку Нацвідбору-2024 Катерину Заботкіну, яка так сподобалася глядачам, розкритикували за непрофесіоналізм. На думку Українського товариства глухих її переклад був занадто вільним.

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