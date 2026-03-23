"Україна не має шансів": зірка Modern Talking поплатився за любов до РФ

Христина Трохимчук
23 березня 2026, 10:51
У Литві скасували концерти екс-соліста гурту Modern Talking.
Солісту гурту Modern Talking скасували концерти
Солісту Modern Talking скасували концерти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дітер Болен

Ви дізнаєтеся:

  • Чому в Литві скасували концерти Дітера Болена
  • Позиція екс-соліста Modern Talking щодо війни в Україні

Німецький співак і музикант Дітер Болен, відомий з часів групи Modern Talking, несподівано поплатився за свої компліментарні заяви на адресу країни-агресора РФ. Про це повідомляє LRT.

За інформацією видання, Болен мав виступити в Клайпеді та Каунасі з гуртом Blue System наприкінці 2026 року. Однак інформація про концерти та продаж квитків на них зникла з інтернет-ресурсів.

Modern Talking зараз
Modern Talking зараз / фото: instagram.com, Дітер Болен

"Так, концерт у Каунасі скасовано. Ми порадилися з організаторами і домовилися, що такий захід не повинен відбуватися на нашій арені", — повідомили організатори заходів на арені "Жальгіріс" у місті Каунас.

Причини раптового скасування концертів публічно не розголошувалися, але рішення пов'язують із недавніми заявами артиста, який відкрито висловлював симпатії до РФ і закликав зняти санкції з країни-агресора. Болен висловлювався про те, що Росія і Німеччина були "командою мрії", а на початку повномасштабного вторгнення заявив, що "Україна не має шансів проти Росії".

Дітер Болен про війну Росії з Україною
Дітер Болен про війну РФ з Україною / фото: instagram.com, Дітер Болен

Що цікаво, не всі учасники легендарної групи Modern Talking підтримують позицію Дітера Болена. Наприклад, Томас Андерс відмовився виступати в РФ після 2022 року і заявив, що не поїде туди навіть після війни, якщо угода буде несправедливою щодо України.

Раніше Главред повідомляв, що Маша Єфросиніна перервала мовчання після скандального інтерв'ю чоловіка Олі Полякової. Єфросиніна емоційно підкреслила, що поки інші розкидаються словами, її чоловік захищає країну на фронті, а його принциповість і вчинки говорять самі за себе.

Також Анастасія Приходько критично висловилася про нову творчість Дмитра Монатика. Співачка голосно "пройшлася" по інших своїх зіркових колегах, які почали перекладати свої хіти українською мовою. Артистка впевнена, що рішення було прийнято через страх залишитися "за бортом" шоу-бізнесу.

Про гурт: Modern Talking

Modern Talking — німецький поп-дует, що складався з вокаліста Томаса Андерса та продюсера, а також автора всіх пісень Дітера Болена. Колектив був утворений у Гамбурзі в 1984 році. Є одним із найуспішніших колективів за всю історію поп-музики та найуспішнішим серед створених у Німеччині: записи групи по всьому світу були продані тиражем понад 200 мільйонів примірників, повідомляє Вікіпедія.

