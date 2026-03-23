"Україна не має шансів": зірка Modern Talking поплатився за любов до РФ

У Литві скасували концерти екс-соліста гурту Modern Talking.

Солісту Modern Talking скасували концерти

Чому в Литві скасували концерти Дітера Болена

Позиція екс-соліста Modern Talking щодо війни в Україні

Німецький співак і музикант Дітер Болен, відомий з часів групи Modern Talking, несподівано поплатився за свої компліментарні заяви на адресу країни-агресора РФ. Про це повідомляє LRT.

За інформацією видання, Болен мав виступити в Клайпеді та Каунасі з гуртом Blue System наприкінці 2026 року. Однак інформація про концерти та продаж квитків на них зникла з інтернет-ресурсів.

"Так, концерт у Каунасі скасовано. Ми порадилися з організаторами і домовилися, що такий захід не повинен відбуватися на нашій арені", — повідомили організатори заходів на арені "Жальгіріс" у місті Каунас.

Причини раптового скасування концертів публічно не розголошувалися, але рішення пов'язують із недавніми заявами артиста, який відкрито висловлював симпатії до РФ і закликав зняти санкції з країни-агресора. Болен висловлювався про те, що Росія і Німеччина були "командою мрії", а на початку повномасштабного вторгнення заявив, що "Україна не має шансів проти Росії".

Що цікаво, не всі учасники легендарної групи Modern Talking підтримують позицію Дітера Болена. Наприклад, Томас Андерс відмовився виступати в РФ після 2022 року і заявив, що не поїде туди навіть після війни, якщо угода буде несправедливою щодо України.

Про гурт: Modern Talking Modern Talking — німецький поп-дует, що складався з вокаліста Томаса Андерса та продюсера, а також автора всіх пісень Дітера Болена. Колектив був утворений у Гамбурзі в 1984 році. Є одним із найуспішніших колективів за всю історію поп-музики та найуспішнішим серед створених у Німеччині: записи групи по всьому світу були продані тиражем понад 200 мільйонів примірників, повідомляє Вікіпедія.

