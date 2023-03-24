Брюнетка-Брежнєва запалила в новому кліпі українською мовою

Співачка презентувала нову пісню українською мовою, яка дуже подобається їй самій.

Віра Брежнєва / Instagram

Українська співачка Віра Брежнєва, яка довгий час виступала в країні-агресорі Росії, а також з якоїсь причини вважалася там російською співачкою, випустила новий кліп українською мовою.

Раніше співачка чітко позначила свою проукраїнську позицію, зайнялася волонтерством, а також вирішила продати свою російську нерухомість і повернутися до Києва.

Тепер же вона показала свій новий кліп, де з'явилася в абсолютно несподіваному образі, а саме змінила свій колір волосся з блондинки на брюнетку.

відео дня

Віра Брежнєва / Instagram

Брежнєва розповіла, що пісня є особливою для неї, тому що відображає особисті внутрішні трансформації: "Я дуже глибоко заглянула в себе за минулий рік, сьогодні я відчуваю себе по-іншому і все тепер інше. Пісня і відео "Такі ми люди" є відображенням цих змін. Але нагадування для всіх, хто в силу різних обставин міг зневіритися - суперсила всередині нас самих".

Нагадаємо, напередодні виявилося, що розкішний триповерховий особняк Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе у Підмосков'ї виставлений на продаж за нечувану суму.

Також на російському телебаченні продовжують вправлятися в комічному "вирізанні" неугодних з ефіру. Наприклад епізод популярного серіалу, де ключовою фігурою стала Віра Брежнєва, обкорнали так, що сюжет втратив будь-який сенс.

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