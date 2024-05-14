Брітні Спірс поставила небезпечний експеримент із власним тілом - що сталося

Поп-діва відмовилася від будь-якої допомоги з метою перевірити свої сили.

https://glavred.net/stars/britni-spirs-postavila-opasnyy-eksperiment-s-sobstvennym-telom-chto-sluchilos-10565162.html Посилання скопійоване

Брітні Спірс новини - Брітні Спірс не лікує перелом / колаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

На початку травня американська співачка Брітні Спірс влаштувала бійку зі своїм бойфрендом в одному з готелів Лос-Анджелеса. Тоді артистка отримала травму, але від госпіталізації відмовилася - вивих вона вирішила лікувати вдома, а новину про ушкодження назвала перебільшеною.

Проте, трохи більше ніж через тиждень Спірс у своєму блозі в Instagram зізналася, що її ліва нога зламана. Вона розповіла, що раніше у неї було вже цілих три операції на цій нозі.

"Двічі - на коліні й один раз - стопа. Лікарі завжди говорили, що все заживе само собою, але є величезна ймовірність того, що нога знову зламається!!! Я завжди робила операції, і після них було ще болючіше", - поскаржилася Бріт.

відео дня

Через цей досвід, який здається їй невдалим, Брітні Спірс прийняла не найстандартніше рішення для людини з переломом ноги. "Цього разу я буду впертою. Подивимося, чи зможе моє тіло саме себе вилікувати", - заявила артистка.

Хто така Брітні Спірс? Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

Голлівуд - останні новини:

Раніше стало відомо, який зараз вигляд мають діти-актори з фільму "Місіс Даутфайр" - рідкісне фото з "сім'єю" опублікувала Мара Вілсон, яка зіграла в комедії малятко Наталі.

Також інсайдери повідомили, що у Бена Аффлека і Дженніфер Лопес серйозні проблеми у шлюбі. Актор втік від дружини на зйомки, чим вона залишилася дуже незадоволена.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред