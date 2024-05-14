Брітні Спірс поставила небезпечний експеримент із власним тілом - що сталося

На початку травня американська співачка Брітні Спірс влаштувала бійку зі своїм бойфрендом в одному з готелів Лос-Анджелеса. Тоді артистка отримала травму, але від госпіталізації відмовилася - вивих вона вирішила лікувати вдома, а новину про ушкодження назвала перебільшеною.
Проте, трохи більше ніж через тиждень Спірс у своєму блозі в Instagram зізналася, що її ліва нога зламана. Вона розповіла, що раніше у неї було вже цілих три операції на цій нозі.
"Двічі - на коліні й один раз - стопа. Лікарі завжди говорили, що все заживе само собою, але є величезна ймовірність того, що нога знову зламається!!! Я завжди робила операції, і після них було ще болючіше", - поскаржилася Бріт.
Через цей досвід, який здається їй невдалим, Брітні Спірс прийняла не найстандартніше рішення для людини з переломом ноги. "Цього разу я буду впертою. Подивимося, чи зможе моє тіло саме себе вилікувати", - заявила артистка.
Хто така Брітні Спірс?
Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".
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