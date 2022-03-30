"Без руки, без ноги": мережу захопив новий хіт про російських окупантів

Мережу захопив новий хіт про російських окупантів/ Скрін з відео

Новий український вокально-інструментальний ансамбль "Байрактар" створив пісню про російських окупантів, яка швидко захопила мережу.

У ролику гурт співає у стилі 90-х, грає на синтезаторі й пританцьовує. Відповідне відео оприлюднили на YouTube-каналі "Крінж TV".

Співаки переробили під сучасні реалії легендарний хіт німецького гурту Modern Talking – You're My Heart, You're My Soul.

Пісня розповідає про війну в Україні і те, як російські загарбники у ній програли. У тексті пісні артисти називають окупантів "бомжами і рагулями", які залишилися без кінцівок, прийшовши воювати на українську землю.

Пісня швидко набуває популярності серед інтернеткористувачів. Так, станом на час публікації матеріалу кліп на YouTube-каналі подивилися уже майже 60 тисяч користувачів.

Раніше українська співачка Оля Полякова заявила, що зараз по лікоть в українській крові руки не тільки у кремлівських політиків, а й у знаменитостей, що смиренно їх підтримують.

Також раніше український шоумен і телеведучий Юрій Горбунов заявив, що зараз "бути росіянином – соромно" і розповів про колективну провину всього російського народу. У трагедії, що вибухнула на українській землі, винуватцями шоумен вважає кожного росіянина.

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