"Бути росіянином - соромно": Юрій Горбунов розповів про колективну провину всього російського народу

Юрій Горбунов розповів про колективну провину всього російського народу / instagram.com/gorbunovyuriy

Український шоумен і телеведучий Юрій Горбунов висловив популярну за місяць активних військових дій в Україні думка, яка закріпилася в усьому світі.

Суть її полягає в тому, що ставлення до російських людей, артистів, публічних особистостей раз і назавжди сформувалося. І воно аж ніяк не позитивне.

Горбунов виклав короткий відеоролик, який наочно демонструє, що російським громадянам, через напад РФ на Україну, відтепер ніде немає спокою.

Відео шоумен підписав: "Відношення до руських у світі тепер однозначне! І не треба казати - "Мы не виноваты. Это политики!" Всі винні. Всі до одного! Быть русским - стыдно!!!"

Думку Горбунова підтримало в коментарях практично 40 тисяч чоловік: "Ви нас закидали бомбами, зрівняли міста, села, вбиваєте наших дітей і вам стало страшно, що вас обзивають??? Вам обідно? Знаєте,може гріх,а мені від цього-весело. Хоч щось вони почали відчувати. Сподіваюсь,далі буде веселіше", "Вони породили деспота, вбивцю", "Нехай тварюки тепер бояться!!! В першу чергу українців...", "Ганьба кожному росіянину! Ганьба за то, що мовчите! За то, що споглядаєте на все це осторонь!", "За що боролися, на те й напоролися".

читайте такожВсюди голови орків, а Зеленський на коні: Арестович розшифрував пророкування Нострадамуса

Варто відзначити, що раніше в Україні створили платформу списком артистів, блогерів і політиків, які підтримують війну Росію проти України.

Також ми повідомляли, що українська співачка Настя Приходько розкритикувала колег по цеху, співачок Світлану Лободу та Ані Лорак, за злочинне замовчування трагічної війни на Україні, яку розв'язала РФ.

Інші новини: