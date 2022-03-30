УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Бути росіянином - соромно": Юрій Горбунов розповів про колективну провину всього російського народу

30 березня 2022, 00:32

У трагедії, що вибухнула на українській землі, винуватцями шоумен вважає кожного росіянина.

false
Юрій Горбунов розповів про колективну провину всього російського народу / instagram.com/gorbunovyuriy

Український шоумен і телеведучий Юрій Горбунов висловив популярну за місяць активних військових дій в Україні думка, яка закріпилася в усьому світі.

Суть її полягає в тому, що ставлення до російських людей, артистів, публічних особистостей раз і назавжди сформувалося. І воно аж ніяк не позитивне.

Горбунов виклав короткий відеоролик, який наочно демонструє, що російським громадянам, через напад РФ на Україну, відтепер ніде немає спокою.

Відео шоумен підписав: "Відношення до руських у світі тепер однозначне! І не треба казати - "Мы не виноваты. Это политики!" Всі винні. Всі до одного! Быть русским - стыдно!!!"

Думку Горбунова підтримало в коментарях практично 40 тисяч чоловік: "Ви нас закидали бомбами, зрівняли міста, села, вбиваєте наших дітей і вам стало страшно, що вас обзивають??? Вам обідно? Знаєте,може гріх,а мені від цього-весело. Хоч щось вони почали відчувати. Сподіваюсь,далі буде веселіше", "Вони породили деспота, вбивцю", "Нехай тварюки тепер бояться!!! В першу чергу українців...", "Ганьба кожному росіянину! Ганьба за то, що мовчите! За то, що споглядаєте на все це осторонь!", "За що боролися, на те й напоролися".

читайте такожВсюди голови орків, а Зеленський на коні: Арестович розшифрував пророкування Нострадамуса

Варто відзначити, що раніше в Україні створили платформу списком артистів, блогерів і політиків, які підтримують війну Росію проти України.

Також ми повідомляли, що українська співачка Настя Приходько розкритикувала колег по цеху, співачок Світлану Лободу та Ані Лорак, за злочинне замовчування трагічної війни на Україні, яку розв'язала РФ.

Інші новини:

viber
війна в Україні Юрій Горбунов шоу-бізнес вторгнення Росії військове вторгнення російське вторгнення новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Популярне
Прикмети на 30 березня: що не можна робити в день Теплого Олексія і як не потрапити в бідуПрикмети на 30 березня: що не можна робити в день Теплого Олексія і як не потрапити в біду Українці, які втекли з країни через війну, почали повертатися додомуУкраїнці, які втекли з країни через війну, почали повертатися додому Перелом уже близько: український генерал назвав ймовірну дату закінчення війниПерелом уже близько: український генерал назвав ймовірну дату закінчення війни "Буде багато європейської крові": у Зеленського розповіли, які країни наступними атакує РФ"Буде багато європейської крові": у Зеленського розповіли, які країни наступними атакує РФ В Міноборони Росії офіційно заявили, що відходять від Києва і ЧерніговаВ Міноборони Росії офіційно заявили, що відходять від Києва і Чернігова

Останні новини

01:53

"Відведення військ" РФ: у Генштабі назвали ймовірний напрямок нового удару ворога

01:08

"Солдати НАТО" та "українські ДРГ": у соцмережах РФ паніка після вибухів у БєлгородіФотоВідео

00:51

Астролог склала гороскоп для Зеленського і України, і назвала завершальну дату перебудови в світіВідео

00:51

Прикмети на 30 березня: що не можна робити в день Теплого Олексія і як не потрапити в бідуВідео

00:50

Юрій Романенко. Стамбульське перемир'я - чому це вигідно для УкраїниВідеоблоги

Реклама
00:37

"Колони горять": в ОП розповіли про відвід військ російських окупантівВідео

00:32

"Бути росіянином - соромно": Юрій Горбунов розповів про колективну провину всього російського народуВідео

00:23

Залишили вмирати від холоду і голоду: знайдені тіла військових РФ без ознак поранень

00:00

Названо суму збитків інфраструктури за місяць війни в Україні

29 березня, вівторок
23:57

РФ повинна піти з України: Зеленський назвав ключову умову переговорівВідео

23:49

Найсмачніший весняний салат за 5 хвилин всього з двох інгредієнтів: готувати дуже простоВідео

23:46

РФ відвела війська від Києва для передислокації: Пентагон закликає не вірити країні-агресору

23:45

Переговори з Росією: Зеленський висловився щодо можливості зняття санкцій

23:41

Тривала війна буде за межами України: астролог розповіла, коли війська РФ вийдуть з країни

23:25

В Україні вдарить спека +26: синоптики розповіли про аномаліюВідео

23:19

"Покришили" ворога в повітрі: під Ізюмом збили винищувач-бомбардувальник і дрон РФ

23:17

Словенія закликала Євросоюз і НАТО повернути послів до Києва

23:01

Зеленський і Путін можуть скоро зустрітися - вже готові документи - Подоляк

22:54

Хоче, але не може: у Росії спробували виправдати зраду Ані Лорак

22:33

Байден оцінив переговори України та Росії в Стамбулі

Реклама
22:30

Демілітаризація Росії Точкою-У: у РФ вибухнув склад боєприпасів, є пораненіВідео

22:27

Чи зважиться Путіна на ядерну війну: Арестович оцінив головну загрозу РФВідео

22:05

Кубраков: ми здатні забезпечити бізнес всім необхідним для старту весняної посівної кампанії

21:59

Початок кінця: як підписання мирної угоди з Україною може вбити режим ПутінаПогляд

21:59

Арестович розповів про плани Росії вбити Зеленського

21:57

Під уламками зруйнованої будівлі Миколаївської ОДА знайшли вже 12 загиблих

21:46

Плани Кремля зазнали краху, РФ боїться залучати до війни Білорусь - Арестович

21:46

Прикмети на 31 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

21:17

Як Росія може стати гарантом безпеки України: роз'яснення дипломата

21:10

Генерал США оцінив силу розвідки, і відповів, чи зможуть ЗСУ відштовхнути російські сили на Сході

21:05

Ядерна гарантія для України та Крим на порядку денному: ОП про прорив на переговорах з РФВідео

20:38

Армія РФ перегрупувалася для наступу - ЗСУ

20:33

Відступати або скласти зброю: Путін назвав умову "вирішення важкої ситуації" в МаріуполіВідео

20:29

Провал бліцкригу РФ: генерал США назвав ключову умову перемоги УкраїниВідео

19:54

У Маріуполі важко поранили соратника Кадирова, підозрюваного у вбивстві НємцоваВідео

19:49

Заборгованість із зарплати: у Держспецзв'язку попереджають про небезпечні листи

19:45

"Ми розуміємо, як треба рухатися до компромісу": РФ анонсувала зустрічні ініціативи Україні

19:38

Арестович повідав, чи здатні російські війська на штурм Києва

19:11

Удар по поставках: США готують новий пакет санкцій проти РФ

19:01

РФ програла на 6 з 8 напрямках війни в Україні: Арестович розповів, як Кремль "піджав хвіст"Відео

Реклама
18:51

Це ще не кінець: у РФ заявили, що припинення вогню не буде

18:34

На Великдень все стане ясно: маг і екстрасенс дали остаточний прогноз по завершенню війни в УкраїніВідео

18:34

"Спочатку Україна, а потім усе інше": Дмитро Комаров розповів, коли почне створювати нові проєктиВідео

18:31

Наживка для Путіна: чим закінчилися переговори в СтамбуліПогляд

18:24

Блискуча робота: ЗСУ знищили "гордість російського ОПК"

18:12

Політична порнографія Кремля: на яку перемогу над Україною розраховує ПутінПогляд

18:07

РФ перекидає "Іскандери" до Білорусі

18:07

Війська РФ відступають від Києва: у США пояснили, які ризики можуть ховатися за цим маневромВідео

18:07

Коли Україна переможе: нумеролог назвав дату ключової події

17:48

Прикордонник, який послав військовий корабель агресорів, благополучно повернувся в Україну

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти