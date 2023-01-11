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Безсовісна і пісні не вогонь: Єфросиніна і Полякова захейтили Огневич - співачка не змовчала

11 січня 2023, 22:35
"Дорослі дівчата" згадували Злату Огнєвіч у негативному світлі в новій серії свого ток-шоу.
Маша Єфросиніна, Оля Полякова, Злата Огневич
Маша Єфросиніна та Оля Полякова розкритикували Злату Огневич за хейт на свою адресу - співачка відповіла / скріншот , instagram.com/zlata.ognevich

Українська ведуча Маша Єфросиніна та українська співачка Оля Полякова ведуть спільне ток-шоу Дорослі дівчата. У новому випуску вони обговорили проблеми, які виникають, коли потрібно сказати "ні".

У контексті цього Єфросиніна розповіла, чому відмовляється від співпраці з однією з українських знаменитостей. За словами ведучої ця співачка публічно хейтить її, а потім просить про протекцію: спершу вона приєдналася до цькування Полякової та Єфросиніної через мовний скандал, який виник після їх відмови вести ток-шоу українською мовою у зв'язку зі скромними мовними навичками.

Другий інцидент за участю скандальної співачки пригадала Полякова - Оля і Маша, як і багато українських жінок, на початку повномасштабної війни покинули з дітьми Україну. І не зовсім зрозуміли невдалого жарту, яким артистка поділилася в соціальних мережах: "Бачу, як поїхали до бійців із концертами зірки, які були майже пів року за кордоном. Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Дякую, що дали нам перепочити. Сарказм".

Цей вислів належить Златі Огневич. Влітку 2022 року він з'явився в її блозі. І хоч в ток-шоу вона залишилася неназваною, глядачі зрозуміли, про кого йде мова.

Уїдливість та необережні висловлювання співачки зачепили Єфросиніну ще й тому, що артистка, схоже, не бачить в цьому нічого поганого, і розраховує на підтримку ведучої щоразу, коли у неї виходить нова пісня. На подібні прохання Маша відповідає відмовою. "Ця співачка кожного разу, коли в неї виходить кліп або пісня, просить мене розмістити анонс. Я ігнорую. Ти мене всюди среш і думаєш, що я зараз казатиму: "Яка класна пісня", хоча пісня гівно", - розповідає ведуча. "Як і всі пісні в неї", - підтримала Полякова.

Після виходу ток-шоу, в якому про неї так невтішно відгукувалися, Огневич на своїй сторінці в Instagram висловила, що думає з цього приводу. Правда, цього разу їй вистачило тактовності не згадувати конкретних імен, як це зробили Полякова і Єфросиніна.

"Вас ніхто не може образити без Вашої на це згоди, адже причина образи - це нсамперед думки. А вони тільки у вашій голові", - написала в сторіс Злата.

Безсовісна і пісні не вогонь: Єфросиніна і Полякова захейтили Огневич - співачка не змовчала
Маша Єфросиніна та Оля Полякова розкритикували Злату Огневич за хейт на свою адресу - співачка відповіла / instagram.com/zlata.ognevich

Раніше Маша Єфросиніна розповіла, що через мовний скандал, який обрушився на неї та Олю Полякову, їй почали надходити страшні погрози від озлоблених глядачів.

Співачка Оля Полякова в свою чергу конкретно заявила, що українці повинні знати, хто для них ворог і закликала ні в якому разі не розколювати суспільство через мовне питання.

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