Група байкерів напала на зірку "Беверлі Хіллз"

Зірка легендарного американського серіалу "Беверлі Хіллз" Ян Зірінг у неділю потрапив у вуличну бійку з бандою байкерів Лос-Анджелеса.
На відео, за інформацією The Page Six, кілька гонщиків на міні-мотоциклах стовпилися навколо автомобіля Зірінга на Голлівудському бульварі.
Зірінг швидко накинувся на одного з байкерів, чий мотоцикл стояв прямо перед машиною актора.
Неясно, що спонукало його нанести удар і чи зіткнувся один з мотоциклів з автомобілем Зірінга.
Видання повідомляє, що автомобіль Зірінга міг зіткнутися з байкерами до того, як сварка переросла в серйозний конфлікт.
Після удару невідомого байкера Зірінг, схоже, збив чоловіка в шоломі з ніг.
На відео - бійка актора з байкерами:
Потім інші байкери почали оточувати актора і чотири людини почали наносити йому удари.
Нагадаємо, раніше голлівудська актриса Шеннон Доерті розповіла, що покинула відоме телешоу" всі жінки - відьми " через інтриги партнерки-Алісси Мілано.
Раніше також актор "Беверлі Хіллз" Брайан Остін Грін розповів про те, як актриса долає труднощі, пов'язані з онкологією.
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