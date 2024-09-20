Ассія Ахат поділилася свіжими фото: як змінилася скрипалька

Українська скрипалька і співачка Ассія Ахат, яка рідко зараз з'являється в ефірах українського ТБ і на сторінках глянцю, порадувала своїх шанувальників свіжими фото.
На своїй сторінці в Instagram, співачка опублікувала нову серію фото.
На них вона позує в яскраво червоному сітчастому топі та в чорних штанях. "Я повністю втрачена, я могла б бути на сьомому небі від щастя", - написала музикантка.
Хто така Ассія Ахат
Ассія Ахат - українська співачка, скрипалька, музикантка. Заслужений артист України. Дискографія Асії Ахат складається із сольних концертних виступів у багатьох країнах світу, восьми альбомів і близько тридцяти окремих відео. Сингл Асії Ахат "If Only Tonight" став її першим хітом, який приніс їй всесвітню популярність.
До речі, нещодавно Ахат засвітилася з Білик та іншими українськими артистами, які приїжджали до США з благодійними концертами.
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Нагадаємо, раніше Ахат показала серію свіжих знімків, які моментально привернули увагу шанувальників. У кадрі скрипалька позує в чорному піджаку оверсайз, який вона кокетливо відчинила. Під верхнім одягом виявився обтислий кетсьют. Він додав образу Асії графічності, і підкреслив її бюст, плоский живіт, тонку талію і м'який вигин стегон.
Зазначимо, раніше українська скрипалька і співачка Ассія Ахат заінтригувала фанатів новиною про поповнення в родині. На своїй сторінці в Instagram Ахат показала чарівного малюка. Ним виявилося цуценя породи мальтипу. "У нашій родині поповнення! Кажуть, цуценя - це як дитина. Що ж, можу підтвердити, що це правда! Попрощайтеся з безперервними марафонами Netflix і привітайте цілодобовий моніторинг цуценят", - ділиться своїм щастям скрипалька.
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