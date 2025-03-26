Алсу жорстко відстоює свої права в суді щодо колишнього чоловіка.

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Алсу розлучається з Яном Абрамовим / Колаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Коротко:

Що придумала Алсу

Чи підтримав її суд

Популярна російська співачка Алсу, яка мовчить про те, що Росія напала на Україну, програла в суді своєму колишньому чоловікові Яну Абрамову.

Крім того, що Алсу збирається в судовому порядку ділити все нажите майно, Алсу вирішила добити колишнього чоловіка і хотіла заборонити йому виїзд із терористичної Росії, повідомили російські пропагандисти 360.ру.

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Чоловік Алсу загуляв із коханкою / Фото Instagram/alsou_a

Тим часом, суд не став на бік співачки і не задовольнив бажання співачки. "Суд у столиці відмовив співачці Алсу в задоволенні адміністративного позову про відмову тимчасового обмеження боржника права виїзду з Російської Федерації по виконавчому провадженню", - повідомила пресслужба Чертановського суду.

Алсу намагалася обмежити свободу Абрамова / Фото Instagram/alsou_a

Абрамови розлучилися в серпні 2024 року і зайнялися розділом майна. Бізнесмен запропонував колишній дружині 2,5 мільярда рублів відступних (30 млн доларів США), але вона відмовилася і вирішила поділити все спільно нажите.

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Раніше Главред писав про те, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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Хто така Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

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