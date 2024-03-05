Актора "Вулиць розбитих ліхтарів" знайдено мертвим у себе в квартирі

За іронією долі у Георгія Ніколаєва тільки-но почалася активна кар'єра в кіно і на телебаченні.

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Помер Георгій Ніколаєв / колаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

Російський актор кіно і театру Георгій Ніколаєв помер у віці 54 років. Тіло актора було знайдено в його московській квартирі.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на слова друга Ніколаєва Анатолія Краснопівцева. Сім'я артиста стала бити на сполох, коли той перестав виходити на зв'язок. Коли квартиру актора розкрили, всередині було виявлено бездиханне тіло актора. Причини смерті з'ясовуються.

"Коли сталася ця трагедія - теж поки невідомо. Сім'я ховатиме Георгія в Петрозаводську", - повідомив Краснопівцев.

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Георгій Ніколаєв починав будувати акторську кар'єру в театрах Петрозаводська, звідки він сам родом. З 2019 року став служити в московському ТЮГі. Приблизно в той самий час перебрався до столиці країни-окупанта, і став активно зніматися в кіно і серіалах. Його найвідомішими роботами стала участь у кримінальних та детективних серіалах, наприклад у "Вулицях розбитих ліхтарів".

Раніше стало відомо про смерть музи режисера Федеріко Фелліні італійської акторки Сандри Міло, найбільш відомої завдяки фільму "8 1/2". Артистці було 90 років, 70 з яких вона присвятила творчості.

Також зарубіжні ЗМІ, з посиланням на заяву сім'ї артиста, повідомили, що Френк Фаріан, засновник та ідейний натхненник легендарного гурту Boney M, помер у своєму будинку в Маямі.

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