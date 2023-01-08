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Актор із серіалу Дивні дива зробив камінг-аут: "Я більше схожий на Вілла, ніж думав"

8 січня 2023, 19:01
18-річний Ноа Шнапп "вийшов з шафи" за підтримки його близького оточення.
Дуже дивні справи
Ноа Шнапп з серіалу Дивні дива зробив камінг-аут / imdb.com

Американський актор Ноа Шнапп, який грає одну з ключових ролей в науково-фантастичному серіалі Дивні дива, зробив публічне визнання у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації.

На своєму каналі в TikTok він заявив, що між ним та його кіноперсонажем, тихим і сором'язливим Віллом Байєрсом, в житті набагато більше спільного, ніж могло здатися фанатам.

Вільям Байерс за сюжетом відчуває романтичний інтерес до свого близького друга Майка Вілера. Ноа Шнаппу не довелося шукати в собі сили, щоб правдоподібно зіграти нетрадиційну любов, адже сам є геєм.

У короткому ролику Ноа показав свою реакцію на те, як його близькі сприйняли новину про його гомосексуалізм: "Коли нарешті розповів своїм друзям і родині, що я гей, після 18 років страху "в шафі", все, що вони сказали: "Ми знаємо".

Камінг-аут Ноа Шнаппа отримав величезну підтримку як в колі його близьких людей, так і від колег-зірок і відданих шанувальників. За два дні відео зібрало біліше 12 мільйонів лайків.

@noahschnapp

I guess I’m more similar to will than I thought

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