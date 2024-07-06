"Абсолютно пустоголова": колишня зірка "Віа Гри" розпекла Сєдокову

Співачка Альона Вінницька розкритикувала свою колишню колегу з ВІА Гри Анну Сєдокову.

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Колишня зірка "ВІА Гри" Альона Вінницька розпекла Анну Сєдокову / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Колишня учасниця першого і легендарного українського герлз-бенду "ВІА Гра" співачка Альона Вінниць ка досить жорстко оцінила поведінку учасниці іншої ітерації колективу, Анни Сєдокової, яка вже майже два десятиліття працює на шоу-бізнес країни-агресора РФ. Вінницька не приховувала своїх емоцій в інтерв'ю порталу "Обозреватель".

Вінницька вважала, що Сєдокова завжди шукала для себе тільки матеріальну вигоду (і тому-то її проросійська позиція зараз абсолютно логічна).

"Я прекрасно знаю Сєдокову - вона абсолютно пустоголова людина. Те, що у неї немає мізків, було зрозуміло після першої ж зустрічі. Її в житті завжди цікавило тільки одне: отримати щось для себе. Комфортне життя, багатий чоловік, слава - це все, що її цікавить. Мене зовсім не дивує її позиція - вона на своєму місці. Там, де їй належить бути. Мене б здивувало, якби ця людина різко змінила позицію", - сказала Вінницька.

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Нагадаємо, раніше український блогер Богдан Беспалов стверджував, що Настя Каменських і Потап розлучаються - нібито через невірність чоловіка. Сам Потап чутки про розлучення з Каменських спростував.

Той же оприлюднив чутки про те, що Олег Винник у Німеччині переніс онкологію у важкій формі, наразі бореться з наслідками хвороби, і повертатися в Україну не має наміру. Представники співака спростували і цю плітку.

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