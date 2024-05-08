А всі казали розлучилися: Каменських з любов'ю привітала Потапа

Співачка Анастасія Каменських зворушливо привітала Потапа з Днем народження.

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Настя Каменських, Потап / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/realpotap

Українська відома поп-співачка Настя Каменських, яка, яка нещодавно відзначила свій 37-й день народження, ніжно привітала свого чоловіка Потапа з днем народження.

На своїй сторінці в Instagram, співачка опублікувала фото Потапа, який лежить на її долоні. "З днем народження, любов", - написала вона.

Сам Потап на фото з ніжністю дивиться на свою другу половинку і злегка посміхається їй,

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Тим часом, підписники Каменських не розділили привітання її чоловіка, а намагалися нагадати про те, що Потап виїхав з України.

Настя Каменських заговорила про кохання до Потапа / Скріншот Instagram/kamenskux

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Зазначимо, Потап 6 квітня дав перший від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну концерт - але в Німеччині, з російськомовним репертуаром і в клубі, який давно облюбували для виступів артисти-путіністи.

А також у мережі з'явився короткий ролик, де Потап поливає свою голову молоком під пісню дружини Насті Каменських "Молоко". Також за допомогою молока він вирішив виголити обличчя.

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