А всі казали розлучилися: Каменських з любов'ю привітала Потапа

Українська відома поп-співачка Настя Каменських, яка, яка нещодавно відзначила свій 37-й день народження, ніжно привітала свого чоловіка Потапа з днем народження.
На своїй сторінці в Instagram, співачка опублікувала фото Потапа, який лежить на її долоні. "З днем народження, любов", - написала вона.
Сам Потап на фото з ніжністю дивиться на свою другу половинку і злегка посміхається їй,
Тим часом, підписники Каменських не розділили привітання її чоловіка, а намагалися нагадати про те, що Потап виїхав з України.
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Зазначимо, Потап 6 квітня дав перший від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну концерт - але в Німеччині, з російськомовним репертуаром і в клубі, який давно облюбували для виступів артисти-путіністи.
А також у мережі з'явився короткий ролик, де Потап поливає свою голову молоком під пісню дружини Насті Каменських "Молоко". Також за допомогою молока він вирішив виголити обличчя.
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