Одна упаковка ліків коштує космічних сум.

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Лев Лещенко більш смертельною хворобою / Колаж Главред, фото Стархіт

Російський співак-путініст Лев Лещенко захворів на хронічне захворювання, і тепер йому необхідні космічні суми на його лікування.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, у Лещенка виявили транстиретиновий амілоїдоз. Це смертельно небезпечна хвороба, що з'являється через мутації гена білка транстиретину в організмі. Людина починає почуватися погано, з'являються проблеми в роботі важливих органів, зокрема, серця.

Для лікування потрібен рідкісний препарат, одна упаковка якого коштує близько 1,8 мільйона рублів (800 000 гривень).

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Інсайдер повідомляє, що наразі знаменитий співак проходить новий курс терапії. До слова, 82-річний артист скасував свої концерти на тлі захворювання, а торік через ускладнення коронавірусу, за його життя боролися два тижні.

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