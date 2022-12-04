55-річний Дмитро Нагієв став дідусем

Дмитро Нагієв став дідусем / instagram.com/nagiev.universal

Російський актор і ведучий Дмитро Нагієв веде вкрай потайний спосіб життя у всьому, що стосується його сім'ї. Близьких він оберігає від цікавих очей.

Однак влітку він згадав, що його єдиний офіційно визнаний син, 33-річний Кирило, і сам вже батько. В результаті журналістського розслідування росЗМІ з'ясувалося, що у Нагієва вже кілька років є онука, і син з дружиною чекають другу дитину.

На початку грудня ведучий підтвердив, що тепер у нього двоє онуків. Подробиці, або навіть стать другої дитини він називати відмовився - віджартувався, що Кирило прокляне його, якщо Нагієв-старший проговориться.

Крім Кирила, який народився в офіційному шлюбі Нагієва з ведучою Алісою Шер, артисту приписують ще двох позашлюбних дітей - сина Марка, якого йому нібито народила його колишній адміністраторка Наталія Коваленко, і доньку Міру, від колишньої колеги Дмитра Анни Спектор. Сам актор свою причетність до цих дітей не коментує.

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