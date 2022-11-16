48-річна донька Миколи Мозгового показала, як виглядала в юності

У 16 років в Олені Мозговій вже вгадується вольова жінка зі сталевим характером.
Українська продюсерка і донька легендарного Народного артиста України Миколи Мозгового Олена Мозгова поділилася архівним фото, яке зібрало масу захоплених відгуків.
На своїй сторінці в Facebook 48-річна жінка показала, як виглядала більше 30-ти років тому. На знімку юна Олена позує на тлі воріт в блакитній сорочці на гудзиках. Молода дівчина злегка нахилила голову і обіймає себе за плечі.
"Якби то знати, у ті свої 16, які пердимоноклі тобі підготувала доля", - підписала фотографію Мозгова.
У коментарях друзі і шанувальники продюсерки відзначають: крім очевидної краси молодої Олени, в її рисах вже вгадується крутий характер і непохитна вдача, які розкрилися в ній вже в більш зрілому віці.
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