48-річний кулінарний експерт із шоу "МастерШеф" опинилася в лікарні

Тетяну Литвинову було госпіталізовано, але зараз вона вже достатньо зміцніла, щоб розповісти про свій стан.

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Тетяна Литвинова показала себе на лікарняному ліжку під крапельницею / колаж: Главред, фото: instagram.com/tanita_litvinova

Днями Тетяна Литвинова, зірка кулінарного шоу "МастерШеф", ведуча і кулінарний експерт, показала у своєму фотоблозі в Instagram кадри, на яких вона зображена в лікарні. Тоді вона не стала розповідати, що привело її в стіни медичного закладу.

Ще більше страху на шанувальників нагнало фото, на якому кулінар показала крапельницю, що стирчить з її руки. Литвинова розкрила секрет своєї госпіталізації.

Раніше вона не наважувалася про це розповісти, але після процедури заговорила - кулінарного експерта поклали в лікарню для проведення операції. Яка, до речі, пройшла успішно. Щоправда, характер хірургічного втручання все ж залишився неназваним.

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Зараз кулінар почувається добре, проходить додаткове лікування, і знову повернулася до ведення блогу. "Мої хороші, зі мною все добре. Дякую кожному за добрі слова. Поки я відновлюю сили після операції", - пише Тетяна Литвинова.

Тетяна Литвинова показала себе на лікарняному ліжку під крапельницею / instagram.com/tanita_litvinova

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