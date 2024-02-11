48-річний кулінарний експерт із шоу "МастерШеф" опинилася в лікарні

Днями Тетяна Литвинова, зірка кулінарного шоу "МастерШеф", ведуча і кулінарний експерт, показала у своєму фотоблозі в Instagram кадри, на яких вона зображена в лікарні. Тоді вона не стала розповідати, що привело її в стіни медичного закладу.
Ще більше страху на шанувальників нагнало фото, на якому кулінар показала крапельницю, що стирчить з її руки. Литвинова розкрила секрет своєї госпіталізації.
Раніше вона не наважувалася про це розповісти, але після процедури заговорила - кулінарного експерта поклали в лікарню для проведення операції. Яка, до речі, пройшла успішно. Щоправда, характер хірургічного втручання все ж залишився неназваним.
Зараз кулінар почувається добре, проходить додаткове лікування, і знову повернулася до ведення блогу. "Мої хороші, зі мною все добре. Дякую кожному за добрі слова. Поки я відновлюю сили після операції", - пише Тетяна Литвинова.
Раніше українська ведуча та акторка Лілія Ребрик на пізніх термінах вагітності знялася в зухвалому луці у відтінках червоного. Таким чином вона вирішила розфарбувати знебарвлену реальність.
Також стало відомо, що юний син Андрія Шевченка, 17-річний Крістіан, вирішив прийняти українське громадянство. Молодий спортсмен, який народився та виріс у Великій Британії, вже нібито подав необхідні документи.
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