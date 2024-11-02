Син Віктора Павліка виїхав до США і будує власний бізнес - що робить

Олександр Павлік уже два роки живе у США і будує там свій бізнес.

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Віктор Павлік розповів про сина Олександра / Колаж Главред, фото Instagram/alex_pavlik15, скріншот

Ви дізнаєтеся:

Куди виїхав син Віктора Павліка

Чим він займається

Коли він вирішив покинути Україну

Український співак і Народний артист України Віктор Павлік розповів про те, що робить його старший син Олександр.

Про це він розповів під час короткого інтерв'ю на YouTube-каналі "Rostyslove Production". За словами артиста, його син Олександр виїхав до США і живе там уже 2 роки, тобто після того, як Росія напала на Україну.

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Олександр поїхав до США. Уже два роки він там живе разом із сім'єю. Вони отримали чи то "зелену картку", чи то як там воно називається, я не знаю, чи запрошення було з боку вірян по християнській лінії, щось таке. Я так толком не знаю, яким чином він туди поїхав, тому що він дорослий на сьогоднішній день 40 років", - сказав він.

До слова, син Павліка навіть організував свій особистий бізнес.

Хто такий Віктор Павлік? Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

"У Саші в Америці є школа, він займається вихованням дітей, вчить дітей співати, грати українські пісні, щоправда, вони грають у стилі рок. Він займається навчанням 10-15 дітей різної вікової категорії. Він із ними займається, вони в нього вчаться, знімають кліпи про Україну красиві, він мені часом висилає, я бачу це, чую", - похвалився Павлік.

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Раніше Главред писав про те, що дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.

Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.

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