Продюсер-путініст Пригожин відправляє свою дружину на пенсію.

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Валерія, Йосип Пригожин / колаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

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Чому Пригожин зробив дивну заяву

Що він повідомив про Валерію

Російський продюсер Йосип Пригожин і його дружина російська співачка Валерія, готуються до відходу зі сцени співачки-путіністки.

Як повідомив продюсер-путініст, зараз у роботі перебуває альбом співачки, який стане останнім у кар'єрі Валерії. Його цитує російське пропагандистське видання 5 ТВ.

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"Альбом точно останній. Він складається з 14 композицій. Більше альбоми Валерія випускати не буде", - сказав він.

Пригожин також розповів, що в найближчі три роки відбудеться останній концерт Валерії, оскільки вона прийняла рішення піти зі сцени. За його словами, артистка замислювалася про це ще в період пандемії коронавірусу.

Напевно, стара співачка вже не в змозі виступати і записувати нові пісні.

За словами Пригожина, співачка не хоче, щоб вона йшла зі сцени в образі старої бабці.

Йосип Пригожин - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше путініст Йосип Пригожин заявив, що пишається бути чоловіком-оленем дружини Валерії. В ефірі російського шоу Пригожин зізнався, що постійно вмовляє дружину, співачку Валерію купити собі що-небудь. При цьому одна з гостей заявила, що так поводяться тільки "хлопці-олені".

А також співачка-путіністка Валерія на всю терористичну РФ дорікнула чоловікові Йосипу Пригожину недалекими розумовими здібностями і розповіла, як подарувала йому словник.

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