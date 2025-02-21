Коротко:
- Чому Пригожин зробив дивну заяву
- Що він повідомив про Валерію
Російський продюсер Йосип Пригожин і його дружина російська співачка Валерія, готуються до відходу зі сцени співачки-путіністки.
Як повідомив продюсер-путініст, зараз у роботі перебуває альбом співачки, який стане останнім у кар'єрі Валерії. Його цитує російське пропагандистське видання 5 ТВ.
"Альбом точно останній. Він складається з 14 композицій. Більше альбоми Валерія випускати не буде", - сказав він.
Пригожин також розповів, що в найближчі три роки відбудеться останній концерт Валерії, оскільки вона прийняла рішення піти зі сцени. За його словами, артистка замислювалася про це ще в період пандемії коронавірусу.
Напевно, стара співачка вже не в змозі виступати і записувати нові пісні.
За словами Пригожина, співачка не хоче, щоб вона йшла зі сцени в образі старої бабці.
Йосип Пригожин - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше путініст Йосип Пригожин заявив, що пишається бути чоловіком-оленем дружини Валерії. В ефірі російського шоу Пригожин зізнався, що постійно вмовляє дружину, співачку Валерію купити собі що-небудь. При цьому одна з гостей заявила, що так поводяться тільки "хлопці-олені".
А також співачка-путіністка Валерія на всю терористичну РФ дорікнула чоловікові Йосипу Пригожину недалекими розумовими здібностями і розповіла, як подарувала йому словник.
Вас також може зацікавити:
- "Треба закінчувати": путіністка Валерія йде зі сцени - що сталося
- Син путіністки Валерії може сісти до в'язниці за півмільйона доларів
- Путіністи Йосип Пригожин і Валерія схопилися на публіці - що сталося
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред