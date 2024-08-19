"Ти зараз вийдеш звідси": Вєрка Сердючка жорстко осадила прихильницю

Вєрка Сердючка на своїх концертах з великим задоволенням взаємодіє з публікою. Не лізе за словом до кишені дотепна співачка і в тих випадках, коли глядачі починають поводитися неналежним чином.
Так нещодавно в артистки був виступ у Дніпрі. Однак його Сердючці довелося призупинити через одну з прихильниць, яка прийшла на концерт нетверезою і почала голосно та нецензурно висловлюватися, що обурило Вєрку.
Вона зробила порушниці спокою зауваження: попросила її перестати лаятися, інакше її доведеться вивести із залу. Також артистка дала гучній глядачці корисну пораду.
"Ти напилася, так? Якщо ти зараз матюкатимешся, зараз вийдеш звідси, зрозуміла? Ти вийдеш! Так не гарно! Діти сидять! От випий, то закусювати треба. Їсти рибку і балик! Можна ж закусювати", - сказала Вєрка Сердючка.
Дивіться відео спілкування Вєрки Сердючки з глядачкою під час концерту в Дніпрі:
Хто така Вєрка Сердючка?
Вєрка Сердючка - найпопулярніший сценічний образ, у якому виступає український артист, комік і музикант Андрій Данилко з 1991 року, повідомляє "Вікіпедія".
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