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"Ти зараз вийдеш звідси": Вєрка Сердючка жорстко осадила прихильницю

Анна Підгорна
19 серпня 2024, 13:31
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Артистка не стала терпіти грубої поведінки глядачки під час концерту.
Вєрка Сердючка з мамою
Вєрка Сердючка новини - Вєрка Сердючка на концерті в Дніпрі втихомирила глядачку / колаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka

Вєрка Сердючка на своїх концертах з великим задоволенням взаємодіє з публікою. Не лізе за словом до кишені дотепна співачка і в тих випадках, коли глядачі починають поводитися неналежним чином.

Так нещодавно в артистки був виступ у Дніпрі. Однак його Сердючці довелося призупинити через одну з прихильниць, яка прийшла на концерт нетверезою і почала голосно та нецензурно висловлюватися, що обурило Вєрку.

Вона зробила порушниці спокою зауваження: попросила її перестати лаятися, інакше її доведеться вивести із залу. Також артистка дала гучній глядачці корисну пораду.

"Ти напилася, так? Якщо ти зараз матюкатимешся, зараз вийдеш звідси, зрозуміла? Ти вийдеш! Так не гарно! Діти сидять! От випий, то закусювати треба. Їсти рибку і балик! Можна ж закусювати", - сказала Вєрка Сердючка.

Дивіться відео спілкування Вєрки Сердючки з глядачкою під час концерту в Дніпрі:

Хто така Вєрка Сердючка?

Вєрка Сердючка - найпопулярніший сценічний образ, у якому виступає український артист, комік і музикант Андрій Данилко з 1991 року, повідомляє "Вікіпедія".

Андрій Данилко
Хто такий Андрій Данилко / інфографіка: Главред

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шоу-бізнес Вєрка Сердючка Андрій Данилко новини шоу бізнесу
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