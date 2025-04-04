Вільям найняв адвокатів із розлучення: принц ухвалив шокуюче рішення для палацу

Принц Вільям відмовився від юридичних послуг фірми, яка представляла інтереси його батька.

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Вільям прийняв важливе рішення / Колаж Главред, фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

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З ким захотів працювати принц Вільям

Про що говорить рішення монарха

Незважаючи на те, що принц Вільям найбільш близький до ідеального монарха за своєю поведінкою і манерами, він все одно син принцеси Діани. У ньому часто можна побачити проблиски бунтарства. Були часи, коли його дії говорили голосніше, ніж його слова. Один із таких випадків - зараз.

Принц Вільям нещодавно найняв нову юридичну фірму, яка займалася розлученням принцеси Діани і нинішнього короля Великої Британії Чарльза. Як пише Newsbreak, це може бути його черговим кроком, щоб дистанціюватися від батька.

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Вільям вирішив змінити адвокатів / Скриншот Х

Принц Уельський вирішив скористатися послугами юридичної фірми Mishcon de Reya. Ця фірма була заснована лордом Віктором Мішконом, який був адвокатом принцеси Діани. На горизонті немає ніяких видимих подій, але найм покликаний захищати його і його сім'ю.

Кейт і Вільям - улюбленці британців / Фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

Daily Mail першим повідомив про цей шокуючий розвиток подій. Раніше Вільяма представляли Harbottle & Lewis і партнер Gerrard Tyrrell. Він є експертом з медіа-права та одним із найбільш довірених радників короля Карла III. Юридична фірма має довгу історію співпраці з королівською родиною. І тепер вона представляє Чарльза. Тому той факт, що Вільям іде своїм шляхом, має важливе значення, і фірма цим незадоволена.

Палацовий інсайдер сказав, що зміна викликана тим, що Вільям тепер хоче створити свій власний імідж. Вільям хотів спробувати свої сили наодинці. Він не хотів продовжувати працювати з адвокатами свого батька. Він хоче бути незалежним.

Кейт Міддлтон і принц Вільям можливо скоро стануть королем і королевою / ua.depositphotos.com

Інсайдер підкреслив, що в цьому кроці немає нічого більшого. Дії також розглядаються в Букінгемському палаці. Це всього лише один із багатьох способів, якими Вільям намагається продемонструвати, що він не буде просто заміною свого батька на троні. Це його спосіб проектувати незалежний імідж.

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Як раніше писав Главред, раніше вражаюча поява принцеси Уельської цього тижня змусила королівського експерта Річарда Едена згадати перший момент зустрічі з Кейт.

Раніше також стало відомо про те, що принц Вільям вирушив за кордон без Кейт Міддлтон у свою першу міжнародну поїздку цього року. Принц Уельський оголосив у середу, що він виконає свої обов'язки головнокомандувача Мерсійського полку, вирушивши до Естонії.

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Хто такий принц Вільям? Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.

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