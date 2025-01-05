"Melovin Миколайович стане батьком": співак повідомив важливу новину

Стисло:
- Меловін повідомив, що готується до батьківства
- Зірка пізніше зазначив, що став хрещеним батьком
Український співак Melovin (Костянтин Бочаров) наприкінці минулого року знайшов близьку людину - співачку Swoiia, яка, схоже, значно вплинула на його життя. Природа стосунків артистів шанувальникам досі не зрозуміла - дружба чи щось дещо більше об'єднує їх.
У будь-якому випадку співачка має значний вплив на Бочарова. Ще недавно артист оголосив, що став замислюватися про дітей, а тепер щиро радіє важливій у його житті події.
Напередодні Меловін у своєму блозі в Instagram повідомив, що він готується стати батьком. Пізніше з'ясувалося, що зірку покликали стати хрещеним.
Співак показав кадри таїнства, де він із великою ніжністю тримає на руках хрещеника - хлопчика на ім'я Тимофій. "Хай життя твоє буде яскравим та сповненим щасливими пригодами, підтримкою Всесвіту та любовʼю, Тимофію. Я тепер завжди поруч. З любовʼю, хрещений батько", - залишив Меловін послання малюкові.
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Хто такий Melovin?
MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.
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