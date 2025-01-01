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Горбунов видав шокуючу правду про особисте життя Олександра Пономарьова

Олена Кюпелі
1 січня 2025, 21:25
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Виявляється, що улюбленець публіки Пономарьов одружений уже 10 років.
Олександр Пономарьов
Олександр Пономарьов одружений 10 років / колаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Коротко:

  • Горбунова розповів про життя Пономарьова
  • Як живе співак

Український популярний ведучий та актор Юрій Горбунов зробив несподіване зізнання щодо особистого життя українського співака Олександра Пономарьова.

В інтерв'ю YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Горбунов, який регулярно працює з артистом, заявив, що зараз Пономарьов перебуває у третьому шлюбі. Горбунов не видав особу дружини Пономарьова, проте розповів, що пара живе разом уже 10 років.

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"У Саші є дружина. Вона вже понад 10 років у нього. Це все, що я скажу", - розсекретив ведучий.

До слова, громадськості відомо лише про двох офіційних дружин співака. Так, артист 10 років був у цивільному шлюбі з донькою українського композитора-пісняра і співака Миколи Мозгового Оленою, яка народила від нього доньку Євгенію.

У 2006 році одружився з Вікторією Мартинюк, яка народила йому сина Олександра Білоуса (2007) (пізніше змінив прізвище на прізвище матері). У 2011 році пара розлучилася.

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Раніше також Олександру Пономарьову довелося коментувати чутки про його таємний роман зі співачкою Марією Яремчук, з якою він раніше співпрацював. Подейкували, що співачка народила первістка саме від нього, тож артисту довелося відповідати.

Олександр Пономарьов
Олександр Пономарьов / інфографіка: Главред

Раніше Главред розповідав, що Потап звернувся до Позитива вперше з 2022 року. До повномасштабної війни артисти були колегами та близькими друзями, проте з часом їхні стосунки значно змінилися.

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Хто такий Олександр Пономарьов?

Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення - 2003 року пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова принесла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

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