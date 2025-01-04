Олександр Кривошапко одружився втретє і показав дружину

Ви дізнаєтеся:
- З ким одружився Олександр Кривошапко
- Як пройшло весілля
Фіналіст шоу Х-фактор Олександр Кривошапко, який нещодавно поділився своєю сімейною трагедією, одружився втретє.
Про це артист написав на своїй сторінці в Instagram. Третьою дружиною співака стала дівчина на ім'я Христина, з якою він зустрічається вже понад рік.
До речі, весілля артиста відбулося в США і Кривошапко навіть показав кілька фотографій із заходу.
Пара поділилася відео, як у весільному вбранні гуляють містом. Для скоромної церемонії вони обрали стримане вбрання в стилі сasual.
Крім того, їм обом довелося надіти верхній одяг, оскільки на вулиці було явно холодно.
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Як раніше повідомляв Главред, Кривошапко розповів про інтимні пропозиції, які йому доводилося отримувати від відомих російських діячів культури і політики. "В українському шоу-бізнесі мене не домагалися. Але дуже часто різні гомосексуалісти виявляли до мене інтерес. Але я по відношенню до них не агресивний, приймаю їхню позицію, хоча не розумію цього. Я абсолютно гетеросексуальний", - розповів в інтерв'ю він.
Раніше Олександр Кривошапко поділився фотографіями доньки, яка підросла.
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