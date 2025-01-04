Олександр Кривошапко одружився втретє і показав дружину

Молодий чоловік і його обраниця зіграли весілля у США.

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Олександр Кривошапко одружився втретє / Колаж Главред, фото Instagram/ alexanderkrivoshapko

Ви дізнаєтеся:

З ким одружився Олександр Кривошапко

Як пройшло весілля

Фіналіст шоу Х-фактор Олександр Кривошапко, який нещодавно поділився своєю сімейною трагедією, одружився втретє.

Про це артист написав на своїй сторінці в Instagram. Третьою дружиною співака стала дівчина на ім'я Христина, з якою він зустрічається вже понад рік.

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До речі, весілля артиста відбулося в США і Кривошапко навіть показав кілька фотографій із заходу.

Олександр Кривошапко одружився / Скриншот Instagram/alexanderkrivoshapko

Олександр Кривошапко одружився / Скриншот Instagram/alexanderkrivoshapko

Пара поділилася відео, як у весільному вбранні гуляють містом. Для скоромної церемонії вони обрали стримане вбрання в стилі сasual.

Крім того, їм обом довелося надіти верхній одяг, оскільки на вулиці було явно холодно.

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Як раніше повідомляв Главред, Кривошапко розповів про інтимні пропозиції, які йому доводилося отримувати від відомих російських діячів культури і політики. "В українському шоу-бізнесі мене не домагалися. Але дуже часто різні гомосексуалісти виявляли до мене інтерес. Але я по відношенню до них не агресивний, приймаю їхню позицію, хоча не розумію цього. Я абсолютно гетеросексуальний", - розповів в інтерв'ю він.

Раніше Олександр Кривошапко поділився фотографіями доньки, яка підросла.

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