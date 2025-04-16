Українка з Дрогобича стала "Міс США-2025": який вигляд має красуня

Українська дівчина і мама отримала корону міс США 2025.

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Українка з Дрогобича стала міс США / Колаж Главред, Фото Instagram/adriana.push

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У якому конкурсі перемогла українка

Що відомо про міс США

31-річна українка Адріана Пущак, родом із Дрогобича, стала першою українкою, яка отримала корону на міжнародному конкурсі краси для мініатюрних жінок Ms/Mrs Universe Petite 2025 у США.

Фінал конкурсу проходив у Лас-Вегасі та тривав чотири дні. "Моя перемога - це для всіх жінок, які колись сумнівалися у своїй силі. Ви вже гідні. Ваша корона - у серці," - написала нова міс на своїй сторінці в Instagram.

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Адріана Пущак стала Міс США 2025 / Фото Instagram/ adriana.push

Адріана Пущак переїхала до США 2022 року з метою "почати нове життя". У США, за її ж словами, вона "розцвіла" і навіть створила свою власну справу. "Це про силу жінка, яка пройшла бурю, але не втратила світло", - сказано на її сторінці.

"Це картина не тільки про ідеальність, а про силу бути собою", - повідомила вона після перемоги.

Адріана Пущак стала Міс США 2025 / Фото Instagram/ adriana.push

Цей конкурс був придуманий для жінок 30 плюс років і зростом до 167 см. Українка також увійшла до топ-3 народних королев серед 30-ти учасниць у номінації "Народний вибір" та здобула титул Першої віцеміс у США.

Адріана живе у США разом зі своєю 9-річною донькою. Вона переїхала до США після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Неважливо, який у тебе зріст або звідки ти родом - якщо віриш у себе, можеш усе!" - каже жінка.

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