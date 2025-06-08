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"Була заява, були суди": дружина Лесика прокоментувала отруєння музиканта

Анна Підгорна
8 червня 2025, 15:03
306
Ірина Турко розкрила деталі трагічних подій, які спіткали Лесика.
Лесик Турко
Лесик Турко отруєння - Ірина Турко дала коментар про чоловіка / колаж: Главред, фото: facebook.com/lesyksam

Читайте більше:

  • Що сталося з Лесиком Турком
  • Як зловмисники скористалися станом артиста

На початку грудня український музикант, автор проєкту ЛесикСам і колишній учасник гурту Dzidzio Лесик (Олег) Турко переніс клінічну смерть через зупинку серця. У травні того ж року, за сім місяців до трагедії, артист переніс складну операцію із заміни аортальних клапанів.

У червні 2025-го стало відомо, що зупинка серця, перенесена в грудні, була результатом отруєння музиканта. Зловмисники хотіли обставити все так, ніби зупинка серця була наслідком травневої операції. Однак під час огляду в організмі Лесика було виявлено токсичні речовини.

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Події останнього року призвели до того, що в Турка розвинувся стеноз аортального клапана, і тепер йому необхідна операція. Про це в соціальних мережах повідомила близька подруга музиканта, журналістка Марія Панчишин.

Лесику потрібна операція
Друзі Турка б'ють на сполох - Лесику потрібна операція / facebook.com/miyuxa

У своєму коментарі для РБК-Україна отруєння і необхідність операції підтвердила дружина Лесика Турко Ірина. Вона зазначила, що операція в травні 2024-го року була проведена дуже якісно, і що артист відновлювався дуже добре, наскільки це було можливо при його стані.

"Операція у травні 2024 року була проведена надпрофесійно, на скільки міг витримати організм людини. Кардіохірург (із золотими руками, котрий рятує кожного дня чиєсь життя) вклав надзвичайну професійну майстерність в операцію (разом із командою). Організм відновлювався дуже добре. Хтось скористався післяопераційним станом Лесика, щоб люди подумали на ускладнення (що всі й подумали) після операції", - каже дружина музиканта.

Лесик Турко з лікарями
Лесик Турко з лікарями після першої операції на серці / instagram.com/lesyksam

Післяопераційною реабілітацією вирішили скористатися недоброзичливці. Їхніх імен Ірина Турко називати не стала, однак зазначила, що справу про отруєння її чоловіка вже передано до відповідних органів: "Була заява в поліцію. Були суди на бездіяльність поліції (аж до заборони на касаційний суд). Запитують, кому й для чого це - мої підозри (за руку не вхопила)".

Лесик Турко з дружиною та подругою
Лесик Турко з Марією Панчишин (ліворуч) та Іриною Турко (праворуч) у січні 2025 року / facebook.com/miyuxa

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Хто такий Лесик?

Лесик - український співак і музикант, ексучасник і співзасновник гурту DZIDZIO, засновник гуртів Форте і DZIDZ'off. У березні 2016 року покинув гурт DZIDZIO. 3 червня 2016-го дав прес-конференцію з приводу свого виходу з проєкту. Після цього почав сольну кар'єру.

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