"Якийсь треш": онук Пугачової розкрив свій невиліковний діагноз

Микита Пресняков уперше заговорив про свій діагноз публічно.

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Микита Пресняков зробив одкровення / колаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/

Коротко:

Про який діагноз заговорив артист

Навіщо він звернувся по допомогу

Онук російської співачки Алли Пугачової, яка публічно засуджує терористичний напад РФ на Україну, Микита Пресняков назвав свій діагноз.

В останньому відео, яке він запостив в Instagram, він поділився тим, що страждає на поведінковий розлад - СДУГ (Синдром дефіциту уваги та гіперактивності), щоправда, в легкій формі.

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Нікіта Пресняков зізнався в діагнозі / Фото Instagram/npresnyakov

За словами Преснякова-молодшого, музикант не зміг створити сторінку для ведення бізнесу, адже для нього це складно, адже він страждає на СДУГ.

"З моїм легким СДУГ це перетворюється на треш", - каже він.

Нікіта Пресняков зізнався в діагнозі / Фото Instagram/npresnyakov

Пресняков пояснив, що розлад, який частіше діагностують у дитинстві, ускладнює йому рутинні завдання - від управління домашніми справами до організації робочих процесів.

Микита Пресняков зізнався в діагнозі / Фото Instagram/npresnyakov

"Люди списують таке на лінь, але тут потрібна терапія, а не докори", - підкреслив артист.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше путініст Володимир Пресняков розповів, як ставиться до свого сина Микити, який у нього народився у шлюбі з Христиною Орбакайте. У коментарі для пропагандистських росЗМІ, Пресняков розповів, що продовжує спілкування з сином і хоче, щоб у нього все вийшло.

А також нещодавно Наталя Подольська привітала з днем народження свекра і показала їхнє спільне фото з Микитою Пресняковим.

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Хто такий Микита Пресняков? Микита Пресняков - російський актор кіно, телебачення і дубляжу, співак і музикант. Соліст групи MULTIVERSE.

Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в сім'ї співака Володимира Преснякова-молодшого та співачки й актриси Христини Орбакайте. Разом із дружиною Оленою Красновою восени 2022 року поїхав жити до США.

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