"Якийсь треш": онук Пугачової розкрив свій невиліковний діагноз

Коротко:
- Про який діагноз заговорив артист
- Навіщо він звернувся по допомогу
Онук російської співачки Алли Пугачової, яка публічно засуджує терористичний напад РФ на Україну, Микита Пресняков назвав свій діагноз.
В останньому відео, яке він запостив в Instagram, він поділився тим, що страждає на поведінковий розлад - СДУГ (Синдром дефіциту уваги та гіперактивності), щоправда, в легкій формі.
За словами Преснякова-молодшого, музикант не зміг створити сторінку для ведення бізнесу, адже для нього це складно, адже він страждає на СДУГ.
"З моїм легким СДУГ це перетворюється на треш", - каже він.
Пресняков пояснив, що розлад, який частіше діагностують у дитинстві, ускладнює йому рутинні завдання - від управління домашніми справами до організації робочих процесів.
"Люди списують таке на лінь, але тут потрібна терапія, а не докори", - підкреслив артист.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше путініст Володимир Пресняков розповів, як ставиться до свого сина Микити, який у нього народився у шлюбі з Христиною Орбакайте. У коментарі для пропагандистських росЗМІ, Пресняков розповів, що продовжує спілкування з сином і хоче, щоб у нього все вийшло.
А також нещодавно Наталя Подольська привітала з днем народження свекра і показала їхнє спільне фото з Микитою Пресняковим.
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Хто такий Микита Пресняков?
Микита Пресняков - російський актор кіно, телебачення і дубляжу, співак і музикант. Соліст групи MULTIVERSE.
Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в сім'ї співака Володимира Преснякова-молодшого та співачки й актриси Христини Орбакайте. Разом із дружиною Оленою Красновою восени 2022 року поїхав жити до США.
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