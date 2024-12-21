Усику заборонили цілувати хрест між раундами: у чому причина

Українського боксера підозрюють у користуванні інгалятором.

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Усику заборонили цілувати хрест під час реваншу з Ф'юрі / Колаж: Главред, фото: twitter.com/Tyson_Fury, instagram.com/usykaa

Українському боксеру Олександру Усику заборонили цілувати хрест між раундами під час реваншу з британським боксером Тайсоном Ф'юрі. Про це заявив промоутер Ф'юрі Френк Воррен, повідомляє talksport.com.

Заборона пов'язана з тим, що Усик нібито міг користуватися інгалятором. Команда українського боксера відразу заявила, що це брехня, а Усик не порушував жодних правил.

Проте все одно було видано заборону на використання сторонніх предметів під час поєдинку.

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"Після першого бою було багато домислів, ніхто до кінця не був упевнений, що це було. Зараз ми прийняли рішення просто відсікти все це. Якщо щось потрапить на губи, окрім води, то інспектор вилучить цей предмет і буде утримувати до кінця бою і подальших розглядів", - сказав Френк Воррен.

Тепер між раундами Усику буде дозволено торкатися губами лише трубочки від води.

Хто такий Олександр Усик / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Усик? Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Бій Усика і Ф'юрі 21 грудня - що відомо

У суботу, 21 грудня, відбудеться поєдинок-реванш між українським боксером Олександом Усиком та його британським противником Тайсоном Ф'юрі. Бій відбудеться в Саудівській Аравії. Це буде легендарний поєдинок за чемпіонські пояси WBC, WBA, WBO, якими зараз володіє Усик.

В Україні єдиним транслятором бою Усика і Ф'юрі буде сервіс "Megogo". Для перегляду вечора боксу необхідно придбати одну з підписок. Розпочнеться поєдинок між українцем і британцем приблизно о 01:00 за київським часом на арені в Ер-Ріяді.

Станом на 20 грудня більшість ставить на перемогу українського спортсмена, незважаючи на те, що деякі легенди боксу сумніваються в силі Усика перемогти Ф'юрі вдруге.

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Бій Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик Бій Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик під назвою Вогняний ринг (англ. Ring of Fire) - професійний боксерський поєдинок між чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та володарем титулів WBA (Super), WBO, IBF, IBO і The Ring у важкій вазі Олександром Усиком. Бій відбувся з 18-19 травня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Переможець поєдинку Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі з часів Леннокса Льюїса, пише Вікіпедія. Згодом стало відомо, що спортсмени погодилися на поєдинок-реванш, який відбудеться 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді.

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