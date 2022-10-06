Шахтар наробив лиха в Мадриді і забив шедевральний гол Реалу

Реал-Шахтар / скріншот

Шахтар програв у груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23 Реалу. Команда Ігора Йовічевіча поступилася мадридському Реалу на виїзді.

Реал захопив ініціативу зі стартових хвилин і вже на 13-й хвилині повів у рахунку.

На 22-й "Реал" міг закріпити свою перевагу. Бензема ледь не повторив успіх Родріго з тієї ж позиції, але Анатолій Трубін врятував команду.

На 39-й хвилині Михайличенко виконав майстерний навіс з лівого флангу, а забутий захисниками Зубков розкішно, бічними ножицями, з відскоком від газону відправив м'яч у кут воріт Луніна.

Видовищна гра збереглася і після перерви. Але більше голів глядачі не побачили.

Ліга чемпіонів, група F, 3-й тур

"Реал" – "Шахтар" – 2:1

Голы: Родріго, 13, Вінісіус, 28, Зубков, 39

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