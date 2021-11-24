Прощай Ліга чемпіонів: Шахтар програв у матчі з Інтером

Донецький Шахтар слідом за київським Динамо прокидає Лігу чемпіонів. "Гірники" програли найважливіший матч в Італії і втратили шанси на вихід з групи.

Роберто Де Дзербі зробив акцент на контроль м'яча, але тільки за рахунок володіння вигравати неможливо. За весь перший тайм його підопічні лише двічі потрапили в площину воріт.

Протягом 10 хвилин Інтер тричі забив, але арбітр зарахував лише два м'ячі – дублем відзначився Едін Джеко.

За 10 хвилин до фінального свистка Шахтар міг повернутися в гру, але після удару Додо Інтер врятувала штанга, а потім Мудрик трохи не встиг, щоб переправити м'яч у сітку.

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Шахтар програв і позбувся всіх шансів на вихід з групи. Гірники не зможуть піднятися вище четвертого місця, тому матч останнього туру проти Шерифа перетвориться для них на просту формальність.

Напередодні київське Динамо теж програло свій матч у Лізі чемпіонів.