Ведучі каналу 1+1 та тренери музичного проєкту задонатили на благодійну ініціативу Голосу країни

Потап та Позитив на Голосі країни-12 / Прес-служба

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться показ другого епізоду "Нокаутів" наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни-12, трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення рф на територію України.

За ініціативи народного тренера та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів повернувся, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам. Цієї осені проєкт виходить на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію – транслює Національний марафон "Єдині новини".

У продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі допомагають нашим захисникам боротись із ворогом, адже Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголосив благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки".

Нещодавно зірки телеканалу 1+1 підтримали збір коштів. Свої донати на аерозасоби відправили ведучий улюбленого ранкового шоу українців Сніданок з 1+1 та продюсер Твій вечір Єгор Гордєєв, ведуча ТСН та кураторка благодійного проєкту "Здійсни мрію" Лідія Таран, тренерка Голосу країни DOROFEEVA, зірка Проспорт на 1+1 Олександра Лобода, та ведучий проєкту Твій день Тімур Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко долучився до благодійної ініціативи Голосу країни / Прес-служба

"Зараз всім складно, але ж ми маємо розуміти причинно-наслідковий зв’язок: чому складно, через що і кого. Нам треба зробити все задля того, аби наше життя стало таким, про яке ми мріємо. Донати - ефективний спосіб участі в загальній боротьбі. Кожен має усвідомлювати, що можливість донатити, жити своїм життям, працювати - це все завдяки героїчним захисникам, яким постійно потрібна підтримка і допомога. Дивитися Голос країни і робити донати - особливий вид насолоди: і задоволення від перегляду улюбленого шоу, і свій внесок на "пташок". Адже купівля комплекту для аеророзвідки допоможе ЗСУ очистити якнайшвидше наші землі від окупантів та провернутся до спокійного життя", - каже Тімур Мірошниченко.

Прокоментував важливість донатів і ведучий проєкту Голос країни Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов нагадав про важливість донатів для ЗСУ / Прес-служба

"Я вважаю, що Українці вже давно здивували весь світ тим, наскільки вміють гуртуватися та допомагати один одному. Тому що, здавалося б, і гроші закінчуються у людей, а потреб не зменшується. Тому донатити стає все складніше і складніше. Але це не про наших людей. Кожен з нас при мінімальній можливості повинен завжди долучатися до таких важливих речей. Особливо до тих, які зараз відбуваються на Голосі країни. Разом з dobro.ua та фондом "Повернись живим" ми збираємо гроші на комплект для аеророзвідки, що насамперед є запорукою нашої майбутньої перемоги", - каже Юрій Горбунов.

Своїми донатами також підтримали благодійну місію і ведуча Голосу країни Катерина Осадча та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька.

Нагадаємо, метою благодійної ініціативи є збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілоїбригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly MoreCombo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Допомагати тренерам у нелегкому виборі будуть зіркові радники. У другому епізоді нокаутів місце радника Потапа посяде популярний співак, музичний продюсер, хітмейкер та екс-участник дуету Время и Стекло Позитив. Радником тренерки-дебютантки Олі Полякової стане співачка та екс-тренерка проєкту Тіна Кароль. За правилами проєкту, лише 3 учасники від кожної команди пройдуть у суперфінал. Тренер має право переміщати своїх учасників на стільцях тільки за годинниковою стрілкою, тобто тренер не може пересадити учасника з третього стільця на перший. Якщо учаснику не вистачило місця на стільцях, він залишає проєкт.

Дивіться Голос країни щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".