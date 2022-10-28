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Соліст народного хору проти унікального співака: що глядачі побачать у 9 випуску шоу Голос країни-12

28 жовтня 2022, 12:18

Друга частина "Вокальних боїв" обіцяє бути яскравою, співучою, та від того не менш драматичною.

Зірковий тренер Потап на шоу Голос країни-12
Зірковий тренер Потап на шоу Голос країни-12 / Прес-служба

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться показ другого епізоду "Вокальних Батлів" наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни-12, трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення рф на територію України.

За ініціативи народного тренера та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів повертається, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам. Цієї осені проєкт виходить на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію – транслює Національний марафон "Єдині новини".

Вже у неділю телеглядачі побачать новий епізод другого етапу проєкту Голос країни під назвою "Вокальні Батли". За правилами, кожен наставник один раз на весь сезон має право врятувати учасника зі своєї ж команди, якщо його не вкраде інший тренер. Учасник знаходиться в команді свого тренера, поки тренер не вкраде іншого вокаліста. А от тренери команди Другого шансу мають право взяти до себе в команду тільки двох учасників.

На сцену Голосу країни вийде боєць АТО, який наразі знаходиться у лавах ЗСУ, - Ярослав Гав’янець. Опоненткою Ярослава у вокальному дуелі стане відома фольклористка та хранителька більше 2000 українських народних пісень Марія Квітка, яка на "Сліпих прослуховуваннях" вразила тренерів та телеглядачів своїм народним співом. Артисти заспівають пісню, яку знає кожен українець - "Ой, у вишневому саду".

"Коли я йшов на Голос країни, мріяв побувати в іншому житті і зануритись у творчість. І ніби-то все тільки почалося, але знову довелось брати до рук зброю замість мікрофону. Проте, я радий, що у такий важкий час мій голос знову буде звучати на всю Україну. Ми заспіваємо "Ой, у вишневому саду" - пісню, яка є кодом нашої нації. Присвячую цей виступ моїм діткам та дружині, яка як і я зараз знаходиться у лавах ЗСУ та боронить нашу державу разом зі мною. Поки ми, українці, співаємо, нас не здолати", - каже Ярослав.

Ярослав Гав’янець та Марія Квітка на "Вокальному батлі" у шоу Голос країни-12
Ярослав Гав’янець та Марія Квітка на "Вокальному батлі" у шоу Голос країни-12 / Прес-служба

Хто з учасників пройде у наступний етап шоу стане відомо незабаром.

Побачать телеглядачі Голосу країни і батл вуличних музикантів. На сцену вийдуть співаки зі столичних вулиць - дует 2Tone та вокаліст з вулиць західних областей України Мар’ян Романчук. Артисти заспівають пісню відомого американського поп-рок гурту Imagine Dragons "Believer".

"Коли до Львову почали з'їжджатися люди з різних областей і міст в пошуках прихистку, я почав робити концерти та допомагати ЗСУ. Запрошував виступити моїх нових друзів з Голосу країни, це був і Остап Дрівко зі Львова, і Тіна Колодій зі Слов’янська, і Павло Тютюнник з Тернополя. Ми знайшли підвал і проводили в ньому "квартирники" навіть під час повітряної тривоги, адже це безпечно", - каже Мар’ян Романчук.

Працюють на культурному фронті і гурт 2Tone. Хлопці не змогли залишитись осторонь війни і підтримували бойовий дух бійців через свій спів. "Ми пишаємося тим, що у такий складний час ми стали частиною культурного фронту України на концертах організованих народним тренером проєкту Голос країни Андрієм Мацолою. Нам випала честь виступати перед нашими захисниками і тільки там ми зрозуміли, наскільки музика насправді важлива для українців", - кажуть співаки.

Дует 2Tone та Мар’ян Романчук на "Вокальному батлі" у шоу Голос країни-12
Дует 2Tone та Мар’ян Романчук на "Вокальному батлі" у шоу Голос країни-12 / Прес-служба

Хто зі співаків пройде у "Нокаути", стане відомо у неділю о 21:00 на телеканалі ТЕТ.

Вийде на сцену і фантастичний дует соліста національного заслуженного академічного народного хору України імені Г. Верьовки Дмитро Цимбал та єдиний в Україні вокаліст у стилі бароко Роман Меліш. "Артист хору Верьовки - дуже відповідальна місія. За часи повномасштабної війни ми дали безліч благодійних концертів з метою збору коштів на відновлення культурного фонду України, що постраждав під час бойових дій. Тримаємо оборону на культурному фронті, віримо в ЗСУ, все будє Україна", - каже Дмитро.

За час повномасштабної війни бароковий співак Роман Меліш також активно допомагає країні та презентує наш культурний код на головних світових аренах.

"Я працюю в національному будинку органної музики. Також, зараз даю концерти по всьому світові, щоб нести нашу українську культуру і розповідати про те, що повномасштабна війна триває. Про це важливо нагадувати кожного дня. Зі сцени я завжди закликаю боротися та тиснути на свої уряди, щоб нам допомагали та не забували про нашу біду ні на хвилину. Під час зйомок батлів я знаходився на головних майданчиках США та представляв нашу країну на видатних світових сценах, тому формат виступу вас точно здивує" , - каже Роман Меліш.

Роман Меліш та Дмитро Цимбал на "Вокальному батлі" у шоу Голос країни-12
Роман Меліш та Дмитро Цимбал на "Вокальному батлі" у шоу Голос країни-12 / Прес-служба

Хто зі співаків виборов місце у "Нокаутах", дивіться незабаром на телеканалі ТЕТ.

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться Голос країни щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

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