Світ навиворіт. Україна - 3 випуск: Комаров покаже ціну хліба з замінованих полів

Команда візьме участь в секретних випробуваннях нового українського розміновувача, який може пришвидшити темпи очищення країни від мін.

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Світ навиворіт. Україна - 3 випуск / колаж: Главред, фото: Прес-служба

1 грудня о 20:30 на каналі 1+1 Україна вийде третій випуск дослідницького проєкту "Світ навиворіт. Україна". Новий репортаж Дмитра Комарова – це погляд зсередини на те, що стоїть за звичайним буханцем українського хліба сьогодні.

"Я кілька місяців вивчав, як професіонали і аматори розміновують землі, щодня ризикуючи загинути. І зрозумів, наскільки безцінним сьогодні стало все, що дають нам розміновані поля, і над чим працюють фермери. Спробуйте подумати над цим, коли купуєте буханку хліба. А може вона зроблена саме з того борошна, заради якого розміновували поле. А може саме заради цього борошна хтось травмувався чи навіть загинув", – зазначив Дмитро Комаров.

Сьогодні третина України засіяна вибухівкою, а робота простого фермера стала смертельно небезпечною. Умільці створюють власні винаходи з підручних засобів, які допомагають розміновувати поля і рятувати життя й техніку. Часом, їхні досягнення вражають: українськими полями їздять трактори без водіїв, а на полігонах випробовують новітні досягнення, які можуть пришвидшити темпи розмінування країни на роки.

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Команда "Світу навиворіт" першою на власні очі побачила секретні випробування унікальної машини, яку розробили українські аграрії. Це не просто аматорський винахід. Машина розроблена на замовлення ДСНС з урахуванням досвіду аграріїв. Чи пройде винахід тест на міцність, наїхавши на справжню бойову міну, покажуть в новому репортажі.

Крім того, Дмитро Комаров випробує на собі роботу сапера.

Світ навиворіт. Україна - 3 випуск / Прес-служба

Прослідковуючи шлях хліба від зерна у полі до столу українців, Дмитро Комаров вирушить у Славутич. Навесні 2022 місто-супутник Чорнобильської АЕС пережило окупацію та блокаду, а його жителі опинились на межі голоду. Разом з Дмитром, вони відтворять рецепт хліба блокадного Славутича - з борошна для свиней, солі для посипання доріг та пивом замість дріжджів.

Дивіться третій випуск "Світу навиворіт. Україна" у п’ятницю, 1 грудня, о 20:30 на 1+1 Україна.

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