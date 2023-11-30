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Світ навиворіт. Україна - 3 випуск: Комаров покаже ціну хліба з замінованих полів

Анна Підгорна
30 листопада 2023, 15:37
Команда візьме участь в секретних випробуваннях нового українського розміновувача, який може пришвидшити темпи очищення країни від мін.
Світ навиворіт. Україна - 3 випуск
Світ навиворіт. Україна - 3 випуск / колаж: Главред, фото: Прес-служба

1 грудня о 20:30 на каналі 1+1 Україна вийде третій випуск дослідницького проєкту "Світ навиворіт. Україна". Новий репортаж Дмитра Комарова – це погляд зсередини на те, що стоїть за звичайним буханцем українського хліба сьогодні.

"Я кілька місяців вивчав, як професіонали і аматори розміновують землі, щодня ризикуючи загинути. І зрозумів, наскільки безцінним сьогодні стало все, що дають нам розміновані поля, і над чим працюють фермери. Спробуйте подумати над цим, коли купуєте буханку хліба. А може вона зроблена саме з того борошна, заради якого розміновували поле. А може саме заради цього борошна хтось травмувався чи навіть загинув", – зазначив Дмитро Комаров.

Сьогодні третина України засіяна вибухівкою, а робота простого фермера стала смертельно небезпечною. Умільці створюють власні винаходи з підручних засобів, які допомагають розміновувати поля і рятувати життя й техніку. Часом, їхні досягнення вражають: українськими полями їздять трактори без водіїв, а на полігонах випробовують новітні досягнення, які можуть пришвидшити темпи розмінування країни на роки.

відео дня

Команда "Світу навиворіт" першою на власні очі побачила секретні випробування унікальної машини, яку розробили українські аграрії. Це не просто аматорський винахід. Машина розроблена на замовлення ДСНС з урахуванням досвіду аграріїв. Чи пройде винахід тест на міцність, наїхавши на справжню бойову міну, покажуть в новому репортажі.

Крім того, Дмитро Комаров випробує на собі роботу сапера.

Світ навиворіт. Україна - 3 випуск
Світ навиворіт. Україна - 3 випуск / Прес-служба

Прослідковуючи шлях хліба від зерна у полі до столу українців, Дмитро Комаров вирушить у Славутич. Навесні 2022 місто-супутник Чорнобильської АЕС пережило окупацію та блокаду, а його жителі опинились на межі голоду. Разом з Дмитром, вони відтворять рецепт хліба блокадного Славутича - з борошна для свиней, солі для посипання доріг та пивом замість дріжджів.

Дивіться третій випуск "Світу навиворіт. Україна" у п’ятницю, 1 грудня, о 20:30 на 1+1 Україна.

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шоу-бізнес Світ навиворіт Дмитро Комаров новини шоу бізнесу
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