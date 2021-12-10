Світ Навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров дізнається, як живуть місцеві "жриці любові" і дозволить побити себе кропивою

Дмитро Комаров проходить магічний ритуал Лімпія / Пресслужба

У суботу, 11 грудня, о 18:30 на 1+1 у новому випуску Світу навиворіт Дмитро Комаров покаже "секретну" сторону життя в Еквадорі, яку заведено приховувати в інших країнах. Телеведучий дізнається, як живуть "працівниці любовної сфери", випробує на собі ритуал очищення кропивою, а також побуває на закритому суді корінних народів, який зазвичай не дозволяють знімати на камеру.

Еквадор - країна шалених звичаїв. Тут робітниці найдавнішої професії голосно заявляють про свої права та створюють профспілки, а "любов за гроші" не вважається ганебною. Річ у тому, що в цій країні найдавніша жіноча професія легальна. Але як живуть робітниці такої сфери насправді, як ставляться до своєї професії вони самі та їхні подружжя, телеглядачі дізнаються у новому випуску програми.

В Еквадорі є незвичайний ритуал очищення, який, як вірять місцеві, допомагає очистити і душу, і тіло від гріхів і негативної енергії. Тому до нього еквадорці вдаються постійно. Їм же очищуються "працівниці кохання", їм карають злочинців, знімають порчу, а дітям він допомагає налагодити сон. Практикують його у спеціальних клініках народної медицини.

"Такі точки є по всьому місту. На вивісці – фотографія з ім'ям цілительки. Зазвичай такі ритуали проводять жінки, які здобули свої знання у спадок – від матері до дочки. Прилавок обставлений химерними коробками. На полицях лежать різноманітні квіти та коріння. Такі заклади мають величезний попит", - розповів Дмитро.

Під час ритуалу, який називається Лімпія, клієнта б'ють пучком різних трав, серед яких обов'язково є пекуча кропива. Еквадорці вірять, що ця рослина забирає негативну енергію, тому вважають її священною.

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Світ навиворіт. Еквадор -7 серія / Пресслужба

За традицією програми, Дмитро Комаров випробує обряд Лімпії на собі і дозволить побити себе пекучою кропивою. Який ефект це справить на ведучого і чи захищає кропива від коронавірусу, телеглядачі дізнаються у програмі.

Цікаво, що кропиву в Еквадорі використовують не лише як "лікування", а й як покарання. Але для цього беруть спеціальний сорт рослини – особливо пекучий. Дмитро Комаров своєю чергою покаже еквадорцям, як використовують кропиву в Україні та навчить їх варити зелений борщ.

Світ навиворіт. Еквадор - 7 серія / Пресслужба

Дивно, але в цій країні досі збереглася традиція чинити самосуд над злочинцями. Для корінних народів Еквадору таке право закріплено навіть на законодавчому рівні. Під час суду рішення ухвалює вся громада, а не лише суддя. Як відбуваються такі суди, Дмитро Комаров також покаже у новій програмі.

"Такі суди завжди закриті заходи, на які журналістів не пускають. Але це не про Світ навиворіт. Нам вдалося домовитися та отримати дозвіл, щоб побачити суд корінних народів та ексклюзивно показати його глядачам", - поділився телеведучий.

Яким буде вирок суду корінних народів цього разу та подробиці "забороненої" сторони життя в Еквадорі – дивіться у новому випуску Світу навиворіт, 11 грудня о 18:30 на 1+1.