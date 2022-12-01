Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: скільки дітей мандрівнику передбачили карпатські мольфарки

Дмитро Комаров з дружиною Олександрою Кучеренко / Прес-служба

Щодня з понеділка по четвер о 17:00 на телеканалі ТЕТ показуватимуть проєкт Мандруй Україною з Дмитром Комаровим, у якому головний мандрівник країни вирушив в експедицію Україною, щоб показати її неймовірну красу. З початком повномасштабного вторгнення багато туристичних куточків України опинились у зоні окупації. Проте вже незабаром, після перемоги, кожний українець матиме можливість відвідати їх особисто та ще раз упевнитись, яка наша країна прекрасна та неповторна.

В першому сезоні проєкту Комаров показав різноманітні казкові куточки, про яких мало знають, а також занурився у таємниці карпатських лісів та мольфарів. Мандрівник вирушив до останніх українських мольфарок, аби перевірити їх здібності. За легендою, мольфари – це посередники між нашим та потойбічним світом. Кажуть, що дійсно сильні маги можуть підкоряти не лише силу стихій, а й спілкуватися з духами, читати думки, дізнаватися про те, що не розуміють звичайні люди.

Комаров завітав до мольфарки Марії, яка за старовинним методом ворожіння на віску та воді розповіла мандрівнику про його особисті моменти життя. Провівши спеціальний ритуал, Марія розкрила подробиці, які очікують у майбутньому Комарова та його дружину – Олександру Кучеренко.

"Ви матимете двоє дітей, обидва – хлопчики. Зараз маєте багато роботи, багато мандрівок. І житимете до глибокої старості. Посередині життєвого шляху буде якась перешкода, проте по життю все піде добре. Жінка у вас гарна, між вами велике кохання", - розповіла мольфарка Марія.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - яке життя ведучому наворожили мольфарки / Прес-служба

Після візиту до мольфарки, Комаров зазначив, що Карпати – це дійсно справжнє місце сили, де кожного наповнюють особливі емоції та враження. І додав: "Можливо з вас хтось повірив у сказане, хтось ні, проте я скажу власні враження: мене, у будь-якому випадку торкнув візит до пані Марії".

Кожний карпатський мольфар проводить ритуали по-своєму і має власні сильні сторони. Тому, окрім пані Марії, мандрівник завітав і до Калини – ворожки, яка бачить майбутнє на картах. Неймовірно, проте, використовуючи інший спосіб зазирнути у майбутнє, передбачення Калини у багатьох моментах збіглись з тим, що говорила мольфарка Марія.

"Бачу, що першою дитиною у вас буде хлопчик. Усього дітей буде двоє, і другий також хлопчик… Проживете довго. Бачу, до 80 років", - розповіла Комарову Калина.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - яке життя ведучому наворожили мольфарки / Прес-служба

Про інші таємниці України, неймовірні місця, де має побувати кожний після перемоги – дивіться щодня з понеділка по четвер о 17:00 на телеканалі ТЕТ в програмі Мандруй Україною з Дмитром Комаровим.

Нагадаємо, після 24 лютого Дмитро Комаров поставив свою мандрівничу діяльність на паузу та активно працює на інформаційному фронті, активно розповідає та показує жахіття, які творять російські окупанти своїми ракетами на українській землі. Також телеведучий на своїх особистих сторінках у соцмережах публікує відео та фото звільнених міст Харківщини, Херсонщини та інших регіонів. Окрім того, Комаров разом з іншими небайдужими українцями працює і на волонтерському напрямку, закуповуючи авто та інше необхідне спорядження для української армії.