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Гопак для Жана Беленюка та світ без соцмереж: про що жартуватимуть у новому Вечірньому Кварталі та Жіночому Кварталі

19 листопада 2021, 17:26

Канал 1+1 готує для телеглядачів вечір якісного гумору.

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Анонс нового випуску Вечірнього Кварталу / Пресслужба

Завтра, 20 листопада, на телеканалі 1+1 продовжиться марафон гумористичних шоу. О 20:20 на глядачів очікує прем’єра нових випусків Вечірнього Кварталу, а о 22:15 відбудеться прем’єра нового Жіночого Кварталу.

У Вечірньому Кварталі актори влаштують несподіване свято на честь золотої олімпійської медалі Жана Беленюка. Спортсмена запросять на сцену, де його привітають кварталівці в образі різних політики, а також на його честь станцює гопак ансамбль танцю імені Вірського.

На глядачів очікують цікаві номери на політичні та побутові теми. У мера, якого грає Юрій Ткач, раптово запросили фотозвіт про річну роботу. Проте відправити йому нічого. І єдине, що йому прийшло в голову – це звернутись до сина, який володіє майстерністю фотошопу.

Не обійдеться і без музичних номерів. Зірковими гостями Вечірнього Кварталу стануть Ірина Білик та Сергій Мироненко, гурт КОРРУПЦИЯ, а також відкриття 2021 року WELLBOY зі своїми хітом Гуси.

Неймовірні перевтілення, номери про життя маленького міста, реалії роботи охоронця та пісня про юність, яка не залишить нікого байдужим – чекайте вже завтра у Вечірньому Кварталі.

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Ірина Білик та Сергій Мироненко на Вечірньому Кварталі / Пресслужба

О 22:15 у Жіночому Кварталі на глядачів очікує нова порція життєвого гумору, знайома кожному з нас. Ірина Гатун та Катерина Нікітіна покажуть номер про те, як тренера звільняють через відсутність результату у клієнтки.

- Скажи, за що тебе звільняють?

- За те, що ви важите на 6 кілограмів більше, ніж коли прийшли до нас.

- Якщо справа у портфоліо, то візьміть моє фото зараз як "до", а стару як "після", - розмовлятимуть акторки.

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Гопак у виконанні ансамблю танцю імені Вірського / Пресслужба

Музичним подарунком стане виступ WELLBOY. Разом з акторками Вечірнього Кварталу виконавець заспіває запальний трек Вишні та перетворить їх на "вишеньок".

Пісня про те, як увесь світ залишився без основних соціальних мереж, номер про вакцинацію та День Народження блогера разом з Катериною Осадчою.

- чекайте яскраві гумористичні замальовки вже завтра в Жіночому кварталі.

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Виступ гурту КОРУПЦІЯ на Вечірньому Кварталі / Пресслужба

Не пропустіть нові випуски Вечірнього Кварталу та Жіночого Кварталу на телеканалі 1+1 20 листопада з 20:20.

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Вечерний квартал канал 1+1
Зараз ви переглядаєте новину «Гопак для Жана Беленюка та світ без соцмереж: про що жартуватимуть у новому Вечірньому Кварталі та Жіночому Кварталі». Інші новини шоу читайте в розділі «Шоу». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
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