Що посадити в травні у відкритий ґрунт: ці овочі та ягоди дадуть хороший урожай

Травень - це найкращий період для робіт із ґрунтом.

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Що посадити в травні у відкритий ґрунт / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Місячна Країна"

Ви дізнаєтеся:

Які зелень і овочі можна садити в травні

Які ягоди, гарбузові та квіти можна садити в травні

Травень - прекрасний місяць для того, щоб посадити у відкритий ґрунт і садові, і городні культури. Погода сприяє тому, щоб вони відмінно розвивалися, витримували невеликі заморозки, дощі та перепади температури. "Главред" розповість, що саме можна висаджувати в травні.

Авторка Youtube-каналу "Місячна Країна" також розповіла, що і коли садити в травні 2025 року.

Зелень

У травні можна зайнятися розсадою петрушки, базиліка, чебрецю, кропу, шавлії та цикорію. Ці рослини прекрасно переносять мінливу погоду в травні, не потребують особливого догляду, а також мають прекрасні смакові якості. Найголовніше правило перед висаджуванням розсади - дотримуватися температурного режиму.

Овочі

Перед тим як садити овочі, потрібно підготувати ґрунт. Для цього слід розпушити його, перекопати і додати удобрювальних сумішей на основі азоту у співвідношенні: 30 г добрива на 1кв. м. Прибираємо засохле листя, звільняючи кущі смородини, вишню, яблуню та інші фруктові дерева.

У травні можна вирощувати моркву, ріпу, капусту, огірки, картоплю, часник, редис і кукурудзу. Другу половину травня можна розподілити на висаджування баклажанів, помідорів і перцю. Для посадки картоплі потрібно знати температуру ґрунту. Вона має бути в межах 8 градусів при глибині в 9 см. При температурі від +20 градусів можна зайнятися висаджуванням пастернаку, петрушки, ріпи і моркви, а також бобів і гороху. Травень - це найкращий період, коли садити цибулю навесні найоптимальніше.

Ягоди

Малину і полуницю теж можна садити в травні. Ґрунт для них краще готувати у квітні, коли погода ще не стабілізувалася. Для того щоб ягоди точно прижилися, скористайтеся цими порадами:

земля має бути з нейтральним вмістом кислот.

уникайте вітрів.

забезпечте хороший доступ до сонячного світла.

не можна садити малину після помідорів, картоплі або полуниці.

Гарбузові

Якщо ви вирощуєте кавуни, гарбузи та дині, то травень - найкращий час для їх висадки. Робити це можна вже в перших числах травня.

Насіння кавуна можна садити, коли повітря прогрілося до 12 градусів. Щоб отримати гарний урожай гарбуза, саджайте його після помідорів, картоплі, гороху або квасолі.

Перед посадкою дині в ґрунт краще накрити його агроволокном за 2 тижні для прогрівання землі.

Квіти

Існує безліч видів квітів, які можна садити в травні, оскільки ґрунт має не тільки достатню вологість для посіву насіння, а й належну температуру. Відповідаючи на запитання квітникарів про те, що садити в травні, найбільш вдалим вибором стануть такі види: настурція, айстра, чорнобривці, гіпсофіла, троянди, королиця, петунії, портулак. Успіх і тонкощі посадки залежатимуть від погодних умов, тому для впевненості в першій половині місяця можна висаджувати квіти, які легко переносять холод. Перед тим, як прорости, насіння перебуватиме в ґрунті близько тижня.

Дивіться відео про те, що і коли садити в травні 2025 року

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