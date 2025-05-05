Як виростити соковиті та смачні домашні помідори - несподіваний лайфхак

Помідори і базилік чудово поєднуються в кулінарії, і вони також добре поєднуються в саду.

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Як виростити соковиті та смачні домашні помідори / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Коротко:

Базилік може відлякувати шкідників від томатів

Базилік служить зручним раннім попередженням про можливі хвороби

Помідори - популярні у садівників овочі через те, що їх легко вирощувати. Але якщо ви хочете поласувати соковитими домашніми помідорами, потрібно буде переконатися, що ви забезпечуєте оптимальні умови для росту томатів. Про це пише Daily Express.

Це включає в себе забезпечення достатньої кількості сонячного світла, підтримання належного поливу та підживлення правильним типом добрива. Ще один момент, який слід враховувати, - це спільна посадка, яка полягає в тому, що деякі види рослин ростуть краще, якщо їх садити поруч з іншими рослинами. Наприклад, помідори і базилік відмінно поєднуються в кулінарії, і вони також добре поєднуються в саду.

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Помідори покращують ріст і смак базиліка. Базилік може відлякувати шкідників від томатів, а також приваблювати корисних комах, які можуть запилювати помідори.

"Базилік добре росте поруч із багатьма різними рослинами. Насправді, він може поліпшити смак своїх сусідів, а його сильний запах може відлякати звичайних садових шкідників, таких як попелиці та павутинний кліщ", - ідеться в повідомленні.

Крім того, базилік не потребує великої кількості поживних речовин.

Базилік також слугує зручним раннім попередженням про можливі хвороби: на його листі раніше за інші рослини з'являється пліснява або ознаки інших захворювань, що дає вам час запобігти поширенню хвороби на ваші томати.

Щодо смаку, то, хоча наукових доказів того, що базилік покращує смак помідорів, немає, дехто вважає, що вирощування його поруч із томатами покращує і смак, і врожайність.

Наприклад, садівник Майкл Геслінг, який спробував посадити разом помідори і базилік, сказав: "Результати мене вразили! Всього з 10 грядок у цьому ряду мені вдалося зібрати близько 200 фунтів найсмачніших помідорів, які я коли-небудь вирощував".

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