Зеленський заявив про створення нового міжнародного альянсу для миттєвої реакції на агресію - U24

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у виступі перед Конгресом США підкреслив на необхідності створення нового оборонного союзу U24.

До такого рішення він прийшов, так як діючі інституції занадто повільно реагують на агресію.

"Війна не припиняється, військові злочини Росії не припиняються. Російська економіка ще здатна утримувати їх військову машину. Тому потрібні нові пакети санкцій проти Росії", - підкреслив він.

За словами українського лідера, світ повинен, нарешті, визнати офіційно, що Росія стала державою-терористом, а Україна повинна отримати більшу підтримку, ніж отримує зараз.

читайте такожУкраїнських дітей вбиває багатодітний батько: фото таємних дочок Путіна з татом-тираном"ЗСУ потрібні системи протиповітряної оборони, літаки, достатня кількість летальної зброї та боєприпасів, щоб зупинити російських окупантів. Саме в цьому виступі в Конгресі я звернувся і до Сполучених Штатів, і до всіх відповідальних держав про створення нового об'єднання U-24. Нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу. Швидко і ефективно. Відразу. Не через тижні, місяці, роки, а в перші 24 години від нападу", - заявив український президент.

Нагадаємо, політологи пояснили, чому Путін ще не вбив Зеленського, а також назвали фігур з" розстрільного списку " РФ.

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