Зеленський випереджає Порошенка у свіжому президентському рейтингу - опитування / УНІАН

23,7% українців готові підтримати чинного главу держави Володимира Зеленського на президентських виборах, якби вони відбулися найближчої неділі.

Згідно з даними соціологічного опитування, проведеного компанією SOCIS з 11 по 16 лютого, президентський рейтинг Володимира Зеленського в лютому 2022 року становить 17,1%, а п'ятого президента Петра Порошенка — 15,8%.

У ТОП-5, за даними компанії SOCIS, також потрапили народні депутати Юлія Тимошенко, Юрій Бойко і Дмитро Разумков - 6,7%, 6,1% і 5,9% відповідно.

У другому турі президентських виборів, якби в нього вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко, кандидатуру чинного глави держави готові підтримати 51% опитаних респондентів. За нардепа від фракції "Європейська солідарність" готові проголосувати 49%.

Чинного главу держави Володимира Зеленського на президентських виборах, якби вони відбулися найближчої неділі, готові підтримати 23,7% опитаних українців, а Петра Порошенка — 21,9%. Ще 9,3% респондентів готові віддати свої голоси за Юлію Тимошенко, за Юрія Бойка - 8,5%, а за ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова — 8,2%.

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Нагадаємо, раніше був опублікований президентський рейтинг КМІС. Якби вибори президента України відбулися в першій половині лютого 2022 року, найбільше голосів отримали б чинний глава держави Володимир Зеленський і його попередник, лідер Євросолідарності Петро Порошенко. За Зеленського віддали б свої голоси 25,1% українців серед тих, хто визначився з вибором, за Порошенка - 21,8%.

1 лютого Центр Разумкова надав новий президентський рейтинг. За даними соціологів, якби президентські вибори відбулися наприкінці січня 2022 року, найбільше голосів отримали б два кандидати.

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