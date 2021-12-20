"Високі ризики нападу": США закликали своїх громадян не їздити в Україну

У США закликали громадян не їздити в Україну / УНІАН

У Держдепартаменті США закликали своїх громадян відмовитися від поїздок в Україну на тлі пандемії коронавірусу і загроз з боку Росії, йдеться в повідомленні на сайті посольства США в Україні.

"Громадяни США мають бути проінформовані про повідомлення, що Росія планує значні військові дії проти України", - йдеться в заяві.

"Держдепартамент продовжує радити громадянам США не їздити в Україну через COVID-19 і переглянути заплановані подорожі через посилення загроз з боку Росії. Проявляйте підвищену обережність через злочинність і громадянські заворушення. Деякі області мають підвищені ризики", - йдеться в повідомленні.

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Крім цього, у відомстві заявили про те, що умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму і на підконтрольних російським окупантам територіях Східної України, є непередбачуваними і можуть погіршитися без попередження.

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"Громадяни США, які вибирають подорож в Україну, повинні знати, що військові дії Росії в будь - якій точці України можуть серйозно вплинути на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США у виїзді з України", - зазначає Держдепартамент США.

Можливе вторгнення РФ в Україну

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоб запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.

Американські видання The Washington Post і Politico оприлюднили матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ РФ біля кордонів України. В якості підтвердження своїх аргументів вони також показали супутникові знімки пересування російських військ.

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку з скупченням російських військ біля кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.

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