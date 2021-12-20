"Високі ризики нападу": США закликали своїх громадян не їздити в Україну

У Держдепартаменті США просять американців відмовитися від поїздок в нашу країну через можливий напад Росії.
У Держдепартаменті США закликали своїх громадян відмовитися від поїздок в Україну на тлі пандемії коронавірусу і загроз з боку Росії, йдеться в повідомленні на сайті посольства США в Україні.
"Громадяни США мають бути проінформовані про повідомлення, що Росія планує значні військові дії проти України", - йдеться в заяві.
"Держдепартамент продовжує радити громадянам США не їздити в Україну через COVID-19 і переглянути заплановані подорожі через посилення загроз з боку Росії. Проявляйте підвищену обережність через злочинність і громадянські заворушення. Деякі області мають підвищені ризики", - йдеться в повідомленні.
читайте такожВтрати в рази більші, ніж у 2014-му: командувач ВМС оцінив наслідки для РФ агресії проти України
Крім цього, у відомстві заявили про те, що умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму і на підконтрольних російським окупантам територіях Східної України, є непередбачуваними і можуть погіршитися без попередження.
"Громадяни США, які вибирають подорож в Україну, повинні знати, що військові дії Росії в будь - якій точці України можуть серйозно вплинути на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США у виїзді з України", - зазначає Держдепартамент США.
Можливе вторгнення РФ в Україну
20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоб запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.
Американські видання The Washington Post і Politico оприлюднили матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ РФ біля кордонів України. В якості підтвердження своїх аргументів вони також показали супутникові знімки пересування російських військ.
Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку з скупченням російських військ біля кордонів України.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.
Читайте також
- Лідери G7 єдині щодо наслідків у разі агресії Росії-Держдеп
- Напад на Україну обернеться Росії ударом: Байден пригрозив Путіну "жахливою ціною" за агресію
- Папа Римський підтримав Україну і зробив заяву через агресію РФ
- "Агресія коштуватиме Росії дорого": в ЄС заявили, що готові посилити антиросійські санкції