Військова операція Росії і удар по Україні: у Зеленського назвали мету тиску Москви

Військові маневри Росії можуть нести загрозу для України - Арестович / УНІАН

Чисельність угруповання російських військ біля кордонів України не змінилася, проте за останні півроку вона декілька разів була приведена в рух, що свідчить про маневри противника. Росія здійснює тиск на українську державу, у тому числі і шляхом демонстрації військової загрози. Подібні дії спрямовані також і на те, щоб домогтися від Києва поступок у нормандському форматі щодо Донбасу. Захід вважає таку ситуацію потенційною загрозою військового вторгнення, а українська розвідка продовжує вивчати обставини. Про це заявив радник глави ОП, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Угруповання російських військ, сформоване в квітні цього року навколо наших кордонів, не змінилося в чисельності, але за ці півроку воно 2-3 рази приходило в рух. Тобто ті частини і підрозділи, які знаходяться біля наших кордонів, маневрують... Зараз почалися приблизно ті ж маневри. Природа цих маневрів поки незрозуміла", - розповів він в ефірі телеканалу Україна 24.

читайте такожРосія стягує війська до кордонів України: експерт пояснив плани КремляЗа його словами, російська влада в ситуації, коли в України є проблеми у сфері енергетики, вакцинацією і COVID-19, намагаються також показати свою військову силу. За допомогою такого методу вони також здійснюють спробу отримати Для від Києва поступки по ситуації з зустріччю в нормандському форматі.

"Є обґрунтована думка, що на тлі енергетичних проблем, які зріють в Україні і в усьому світі, проблем з вакцинацією, антикоподібною кампанією, яку зараз веде РФ у нас і Молдові з однаковими плакатами, здійснюється тиск на керівництво України, на народ, західних партнерів з метою продемонструвати ще й військову загрозу, підірвати довіру населення до керівництва... І таким чином зрушити нас з питань зустрічі в Нормандському форматі і т.д." – пояснив Арестович.

Також він додав, що подібні дії росіян на Заході розглядаються як положення, яке може перетворитися на серйозне військове вторгнення Росії в Україну. Українська розвідка продовжує з'ясовувати обставини для того, щоб чітко відповісти на питання про потенційну загрозу для держави.

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"З іншого боку, американські і західні фахівці вважають (як і наші), що подібні маневри можуть створити ситуацію, коли будуть сформовані ударні угруповання і конфлікт може перерости в масштабне вторгнення. Це може статися досить швидко - протягом місяця-двох. Наша розвідка зараз працює в посиленому режимі, взаємодіє з розвідкою партнерів, щоб точно відповісти на питання, що відбувається. І наші, і західні аналітики мають дві точки зору. Поки що це схоже на тиск, але ці маневри можуть досить швидко стати загрозливими для України", - підкреслив Олексій Арестович.

Війська Росії біля кордонів України

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що деякі країни Заходу зафіксували перекидання військових підрозділів РФ до кордонів України. Передислокація військ була встановлена після завершення російсько-білоруських військових маневрів.

В Міністерстві оборони України спростували відомості про концентрацію військ і військової техніки РФ біля українських кордонів. Пересування підрозділів у відомстві пояснили плановими заходами противника, пов'язаними із завершенням навчань.

Журналісти Politico пізніше показали супутникові знімки, на яких можна було побачити російську військову техніку, а також персонал біля кордонів України. Фотознімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Білоруссю. Втім, американці вважають, що подібні дії вказують на концентрацію військ біля кордонів Української держави.