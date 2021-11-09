Військова операція Росії і удар по Україні: у Зеленського назвали мету тиску Москви

Військові підрозділи РФ біля кордонів України, які були сформовані навесні, проводять маневри, сказав Олексій Арестович.
Чисельність угруповання російських військ біля кордонів України не змінилася, проте за останні півроку вона декілька разів була приведена в рух, що свідчить про маневри противника. Росія здійснює тиск на українську державу, у тому числі і шляхом демонстрації військової загрози. Подібні дії спрямовані також і на те, щоб домогтися від Києва поступок у нормандському форматі щодо Донбасу. Захід вважає таку ситуацію потенційною загрозою військового вторгнення, а українська розвідка продовжує вивчати обставини. Про це заявив радник глави ОП, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.
"Угруповання російських військ, сформоване в квітні цього року навколо наших кордонів, не змінилося в чисельності, але за ці півроку воно 2-3 рази приходило в рух. Тобто ті частини і підрозділи, які знаходяться біля наших кордонів, маневрують... Зараз почалися приблизно ті ж маневри. Природа цих маневрів поки незрозуміла", - розповів він в ефірі телеканалу Україна 24.
читайте такожРосія стягує війська до кордонів України: експерт пояснив плани КремляЗа його словами, російська влада в ситуації, коли в України є проблеми у сфері енергетики, вакцинацією і COVID-19, намагаються також показати свою військову силу. За допомогою такого методу вони також здійснюють спробу отримати Для від Києва поступки по ситуації з зустріччю в нормандському форматі.
"Є обґрунтована думка, що на тлі енергетичних проблем, які зріють в Україні і в усьому світі, проблем з вакцинацією, антикоподібною кампанією, яку зараз веде РФ у нас і Молдові з однаковими плакатами, здійснюється тиск на керівництво України, на народ, західних партнерів з метою продемонструвати ще й військову загрозу, підірвати довіру населення до керівництва... І таким чином зрушити нас з питань зустрічі в Нормандському форматі і т.д." – пояснив Арестович.
Також він додав, що подібні дії росіян на Заході розглядаються як положення, яке може перетворитися на серйозне військове вторгнення Росії в Україну. Українська розвідка продовжує з'ясовувати обставини для того, щоб чітко відповісти на питання про потенційну загрозу для держави.
"З іншого боку, американські і західні фахівці вважають (як і наші), що подібні маневри можуть створити ситуацію, коли будуть сформовані ударні угруповання і конфлікт може перерости в масштабне вторгнення. Це може статися досить швидко - протягом місяця-двох. Наша розвідка зараз працює в посиленому режимі, взаємодіє з розвідкою партнерів, щоб точно відповісти на питання, що відбувається. І наші, і західні аналітики мають дві точки зору. Поки що це схоже на тиск, але ці маневри можуть досить швидко стати загрозливими для України", - підкреслив Олексій Арестович.
Війська Росії біля кордонів України
Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що деякі країни Заходу зафіксували перекидання військових підрозділів РФ до кордонів України. Передислокація військ була встановлена після завершення російсько-білоруських військових маневрів.
В Міністерстві оборони України спростували відомості про концентрацію військ і військової техніки РФ біля українських кордонів. Пересування підрозділів у відомстві пояснили плановими заходами противника, пов'язаними із завершенням навчань.
Журналісти Politico пізніше показали супутникові знімки, на яких можна було побачити російську військову техніку, а також персонал біля кордонів України. Фотознімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Білоруссю. Втім, американці вважають, що подібні дії вказують на концентрацію військ біля кордонів Української держави.