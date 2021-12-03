"У ворога нуль шансів на перемогу": Данілов пригрозив РФ ударом у разі вторгнення в Україну

Росія ніколи не переможе в Україні, на неї тут ніхто не очікує - Данилов / Главред

Україна не допустить ситуації, яка сталася на початку військового конфлікту у 2014 році. Росії ніколи не вдасться перемогти на території української держави: росіян ніхто не очікує, а народ готовий відбити атаку агресора. Запорукою перемоги є не тільки потужна підготовка армії, а й опір з боку всього суспільства. За такої ситуації шансів у противника не буде. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Як повідомляє пресслужба РНБО, він розповів про те, що держава не допустить повторення ситуації 2014 року. Армія готова до протистояння з російськими військами.

читайте такожПутін програє Заходу війну за Україну"Вони тут ніколи не переможуть, на них тут ніхто не очікує. Наш народ вільний і здатний дати агресору адекватну відповідь", - зазначив Данілов.

За його словами, Росія продовжує розгойдувати конфлікт не тільки у військовому напрямку, але і в енергетичній сфері, дестабілізуючи внутрішньополітичну обстановку в Україні.

Також він додав, що гарантією перемоги стане не тільки військовий плацдарм України, а й опір всього суспільства. За такої ситуації у Росії не буде шансів перемогти українську державу.

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"Запорука перемоги - це не тільки потужна військова компонента. Коли опір чинитиме все суспільство, у ворога буде нуль шансів на перемогу", - сказав Данілов, підкресливши, що міжнародне співтовариство має проявити єдність з метою недопущення подальшої ескалації агресії з боку Росії.

Війна Росії та України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше опублікували матеріали про те, що Росія сконцентрувала свої військові підрозділи біля кордонів України. Журналісти підтвердили відомості супутниковими знімками передислокації російських військ.

Посол України у ФРН, дипломат Андрій Мельник зазначив, що у Києві серйозно стурбовані ситуацією на кордоні з Росією. За його словами, наразі обстановка нагадує початок російсько-українського конфлікту у 2014 році, коли росіяни окупували Крим та Донбас.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Москва, мовляв, може надати Україні гарантії безпеки, але тільки у разі реалізації Мінських угод. Відсутність просування в домовленостях, на його думку, веде до підвищення рівня напруженості у Європі.

Коментуючи пересування військ РФ біля кордонів України, Пєсков заявив, що подібні дії викликані нібито провокаційними маневрами НАТО біля російських кордонів. Москва висловлює "стурбованість" і наполягає на перемовинах Путіна з президентом США Байденом.

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