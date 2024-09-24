РФ окупувала велике місто на Донеччині: в DeepState розповіли про хід боїв

За даними DeepState, російські війська окупували місто Українськ на Донеччині та просунулись поблизу ще шести населених пунктів.

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Росіяни просунулись поблизу 6 населених пунктів на фронті / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 38 окрема бригада морської піхоти, deepstatemap

Російські окупанти просунулись на Курахівському напрямку та повністю окупували місто Українськ Покровського району Донецької області. Про це повідомляє аналітичний проект DeepState.

"Ворог окупував Українськ, а також просунувся біля Пречистівки", - йдеться у повідомленні DeepState в Telegram.

Варто також зазначити, що станом на 01.01.2022 населення міста Українськ на Донеччині становило 10 655 осіб.

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Крім того, росіяни просунулись поблизу населеного пункту Невельське та міста Селидове на Донеччині.

Також, аналітики зазначають, що ворогу вдалось пройти вперед поблизу села Желанне Перше в Донецькій області та Невського на Луганщині.

Водночас за даними DeepState Сили оборони України змогли повністю звільнити від російських військ територію заводу у місті Вовчанськ на Харківщині.

Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Харківщині бійці ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод від російських окупантів. Про це повідомило Головне управління розвідки, зазначивши, що операція завершилася успішно — всі 30 будівель заводу передані під контроль ЗСУ.

Російські війська продовжують спроби оточити Вугледар у Донецькій області, здійснюючи наступ з усіх напрямків, повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

На Курахівському напрямку за два дні було знищено понад 16 одиниць техніки та більше 60 російських військових, однак за словами пресофіцера 33-ї ОМБр Назара Войтенкова, місто перебуває у відносному оточенні.

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