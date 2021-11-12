СБУ не впустила в українське небо літак соратника Медведчука: той хотів в Росію

СБУ не пустила літак нардепа Козака в українське небо / УНІАН

СБУ та "Украерорух" не пустили літак народного депутата, який перебуває під санкціями та є підозрюваним у держзраді. Мовиться про соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака.

За даними спецслужби, зловмисники намагалися вивести літак з-під санкцій РНБО. Для цього вони навіть змінили бортовий номер повітряного судна. Всього під санкціями в рамках відповідної справи перебувають п'ять літаків Тараса Козака

Вже з новим бортовим номером судно 10 листопада намагалося перетнути повітряний простір України – на шляху до Росії з однієї з країн Євросоюзу. Втім, СБУ спрацювала спільно з Украерорухом і Державіаслужбою України і заборонила транзит бізнес-джету

Як повідомляв Главред, на початку 2021 року саме за поданням СБУ РНБО ввела санкції відносно оператора повітряних суден JET4U і компаній-власників бізнес-джетів. Ними проросійські українські політики літали в Росію.

Літак Тараса Козака летів до Росії / СБУ

Що відомо про санкції проти Тараса Козака:

Санкції проти найближчого соратника Віктора Медведчука Тараса Козака і його телеканалів ввели в лютому 2021 року.

Зазначається, що санкції повинні діяти до закінчення терміну тимчасової окупації Криму або до вступу в законну силу рішення Європейського суду з прав людини за позовом України щодо Росії про відшкодування збитків у зв'язку з окупацією півострова.

У травні Козаку й Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів в окупованому Криму.

На території України Козака немає. У травні з'явилася інформація, що він втік з України на літаку білоруського олігарха.

До речі, на засіданні Ради нацбезпеки і оборони 10 листопада прийняли рішення ввести санкції проти компаній, на які зареєстровані три літаки Тараса Козака й Віктора Медведчука.