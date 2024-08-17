Хто мітить на посаду Путіна: в опозиції Росії зробили прогноз про нового лідера

Схоже, з загостренням політичної кризи в Кремлі, в Росії вимальовується серйозний конкурент диктатору Володимиру Путіну.

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Марат Гельман прокоментував нового конкурента Путіну / Колаж: Главред, скріншот, Вікіпедія

У рамках великого обміну ув'язненими між Росією і Заходом звільнили таких політиків, як Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза та Андрій Пивоваров, які пізніше дали спільну пресконференцію.

В інтерв'ю Главреду російський політтехнолог, галерист Марат Гельман розповів, хто з них міг би стати новим демократичним лідером Росії.

На його думку, очевидний потенційний лідер - Ілля Яшин, адже він претендував на цю роль до війни і хоче цього зараз.

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Хто такий Ілля Яшин? Ілля Яшин (нар. 29 червня 1983, Москва) - російський політичний і громадський діяч, політв'язень, опозиціонер. Колишній голова Ради депутатів муніципального округу Красносільський і голова муніципального округу Красносільський (7 жовтня 2017 - 27 липня 2021). Соратник Бориса Нємцова. Підтримує Україну з початку російського вторгнення 2014 року.

"Володимир Кара-Мурза перебуває в нашому Антивоєнному комітеті. Блискучий політик, інтелектуал та історик. Проте він хотів би бути не лідером, а ефективним провідником демократичних перетворень. Змін, які мають призвести до відповідальності російської влади за скоєні злочини. Андрій Пивоваров - дуже хороший організатор. До 2021 року він був керівником заснованого Михайлом Ходорковським руху Відкрита Росія", - зазначає політтехнолог.

Однак, на думку Гельмана, якщо говорити конкретно про лідерство, напевно, слід казати лише про Іллю Яшина. Галерист поки що не дає чітку відповідь, чи зможе Яшин стати лідером, адже все залежить від того, як він зорієнтується.

"Днями він зізнався, що його відповіді на запитання в інтерв'ю телеканалу "Дождь", можливо, були необережними (Яшин закликав до перемовин Києва і Москви, але пізніше в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю політик сказав, що за 2 роки в'язниці він "випав з контексту" і в бесіді з "Дождем" "не дуже вдало формулював свої думки". Також він уточнив, що коли говорив про перемовини, не мав на увазі відмову України від своїх територій в обмін на "мир", - ред.). Подивимося, як він буде діяти" – попереджає Гельман.

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Однак, попри все, на думку політтехнолога, в Яшина є те, чого може бракувати іншим політикам - готовності щиро працювати на людей і віддавати цьому весь свій час.

"Наприклад, у мене є професія - я займаюся мистецтвом. Є сім'я, діти. Я сприймаю роботу в Антивоєнному комітеті як якийсь обов'язок і ношу. Якщо завтра все буде чудово і Путін зникне, я повернуся до Росії, але буду не політиком, а знову стану директором музею. А от Яшин - людина, яка хоче стати лідером і керувати країною. Можу лише побажати йому успіхів", - резюмував Марат Гельман.

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