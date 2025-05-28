"Трамп зміцнив Путіна": чи є шанс на повалення влади в РФ

Президент США декларує, що Путін усередині своєї країни може робити зі своїми громадянами все, що хоче.

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Трамп дуже сильно зміцнив владу Путіна, вважає Марат Гельман / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези:

Російська опозиція втратила підтримку за кордоном

Путіна сприймають як політика зі своєю позицією

Трамп узяв на себе роль арбітра

Російський політтехнолог, галерист Марат Гельман вважає, що наразі немає шансів на повалення влади в РФ. за його словами, посприяв цьому президент США Дональд Трамп.

За його словами, раніше можна було говорити, що російський диктатор Володимир Путін - "інфернальне зло, і рано чи пізно його і його владу зім'ятиме історія". Але зараз Трамп цю парадигму зламав.

"Я таких шансів [на повалення влади] не бачу. Річ у тім, що Трамп дуже сильно зміцнив владу Путіна", - сказав Гельман в інтерв'ю Главреду.

Він пояснив, що тепер завдяки Трампу Путіна сприймають як політика зі своєю позицією, так і інтересами, які він формулює для Росії.

"І все це ми повинні якось враховувати. А винні у війні, мовляв, Зеленський, Меркель чи інші політики. Таким чином, Путін отримав певний набір, який дуже сильно зміцнює його владу. Тим паче всередині російського суспільства", - вважає політтехнолог.

Що стосується людей, які, можливо, думали про повалення влади в РФ, то сьогодні вони опинилися в дуже слабкій позиції.

"Америка демонстративно перестала їх підтримувати - наприклад, тих, хто виїхав. Також опозиція до Путіна або у в'язниці, або за кордоном. Раніше ми розуміли, що взаємодіємо з деякими демократичними силами в усьому світі, і у нас є спільне завдання - зміна режиму. Але ж цей режим не демократичний і не гуманістичний. Сьогодні цієї взаємодії вже немає", - зазначив він.

Президент США Трамп декларує, що Путін усередині своєї країни може робити зі своїми громадянами все, що хоче.

"Щоб, умовно кажучи, не воював, не брав участі в зовнішніх конфліктах. Трамп демонструє позицію: що відбувається в Росії - справа Росії. Що відбувається між Україною і Росією - справа Києва і Москви (...) Трамп бере на себе роль арбітра. Якщо до листопада ми могли говорити про існування певної світової коаліції на підтримку України, і Америка відігравала в цьому партнерстві важливу роль, то тепер Трамп у кращому разі тільки арбітр", - додав Гельман.

На його думку, за таких обставин відчуття можливості зміни влади в Росії миттєво зникло.

Дивіться відео - Марат Гельман розповів, коли Путін може відмовитися від претензій на чотири області України:

Переговори Трампа і Путіна

Як писав Главред, 19 травня президент США Трамп провів переговори телефоном з лідерами України і РФ.

Пізніше Трамп заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, щоб оцінити зусилля в цьому напрямку. За його словами, знадобиться кілька тижнів.

Також Трамп говорив, що готовий "відійти" від переговорів щодо припинення війни Росії проти України в тому разі, якщо не буде досягнуто прогресу.

Пізніше Трамп назвав главу Кремля Володимира Путіна "абсолютно божевільним". Ця заява пролунала на тлі того, що Росія кілька днів поспіль масовано обстрілювала Україну дронами і ракетами.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела пише, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти країни-агресора Росії вже цього тижня. Глава Білого дому може піти на такий крок, оскільки відчуває дедалі більше розчарування через атаки очільника Кремля Володимира Путіна на Україну та повільні темпи мирних переговорів.

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Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

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