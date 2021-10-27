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Росія хоче зменшити ціну на газ для Європи заради збереження контрактів – Bloomberg

27 жовтня 2021, 09:43

У Росії побоюються, що зростання цін на газ може знищити попит на постачання від Газпрому.

Газпром
У Росії планують знизити ціни на газ для Європи на 60% / УНІАН

Росія в довгостроковій перспективі планує знизити ціни на газ для Європи на 60%, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на два джерела, які обізнані з енергетичною політикою Кремля.

Так, видання запевняє, що занадто тривале "газове ралі" може сильно знизити, а то і знищити попит на постачання блакитного палива від "Газпрому". Наразі найближчі ф'ючерси торгуються по $1090 за тисячу кубометрів.

Агентство зазначає, що в Росії хочуть знизити ціну до $300–400 за 1 тисячу кубометрів, щоб зберегти позиції на європейському ринку під час того, як країни переходять на чистіші джерела енергії. Натомість друге джерело стверджує, що ціновий діапазон коливатиметься між $200 і $400.

Це різко контрастує з поточними базовими цінами в Європі, які в останні тижні неодноразово підіймалася до рекордних рівнів на тлі енергетичної кризи. Виникли побоювання з приводу дефіциту постачання напередодні зими, оскільки запаси газу на континенті знаходяться на найнижчому сезонному рівні принаймні за десятиліття, потоки по трубопроводах обмежені, а конкуренція з Азією за зріджені вантажі триває.

Ціна на газ у Європі

На газовому ринку ЄС з початку серпня вибухнула криза. Ціна на газ у Європі стала зростати швидкими темпами і регулярно б'є рекорди. До речі, 6 жовтня ціна вже листопадових ф'ючерсів на біржі ICE Futures зросла до 1924 доларів за одну тисячу кубічних метрів газу. Того ж дня президент Росії Володимир Путін зробив заяву про те, що Газпром може збільшити постачань газу до Європи на 15%, після чого вартість тисячі кубометрів знизилася до 980 доларів.

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У середу, 13 жовтня, за даними біржі ICE Futures, ціна на газ становить понад 1100 доларів за 1 тис. куб. м

Шантаж Газпромом Європи через запуск СП-2

Проблеми на газовому ринку Європи пов'язують з певними факторами, серед яких виділяють низькі запаси газу в сховищах країн ЄС після холодної зими і позицію Газпрому, який відмовляється від додаткових постачань палива шляхом української газотранспортної системи.

Голова Нафтогазу Юрій Вітренко стверджує, що газова криза в ЄС безпосередньо пов'язана з Газпромом. На цей рік росіяни законтрактували менші обсяги прокачування газу через Україну до Європи, і наразі фактично поставили європейцям ультиматум: або дешевший газ і запуск газопроводу Північний потік-2, або проблеми з постачанням палива шляхом української ГТС.

У компанії-операторі ГТС України вважають, що ціни на газ у Європі зросли у зв'язку з діями Газпрому. Росіяни торгуються за більш оптимальні для себе умови запуску Північного потоку-2 - газопроводу, який йде в обхід України.

В Асоціації газової інфраструктури Європи нагадали про те, що найменше газу залишилося в сховищах Австрії. Нідерландів та Португалії. Організація пов'язує кризу з високим попитом на паливо в Євросоюзі минулої зими і дефіцитом постачань скрапленого газу. Однак експерти також вважають, що ситуація на ринку не зміниться незалежно від долі Північного потоку-2.

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Нафтогаз Bloomberg ціни на газ
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