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Референдум щодо Донбасу і "оренда Криму на 90 років": дипломат закликав Зеленського до захисту України

14 грудня 2021, 07:30

Референдум щодо Донбасу стане порушенням Конституції України - територію держави віддати неможливо, сказав Валерій Чалий.

Вивіска, Донбас
Держава не повинна перекладати на людей питання вирішення конфлікту на Донбасі - дипломат / @vysotskiy.ap

Можливе проведення референдуму щодо ситуації на Донбасі суперечитиме Конституції України. Не можна зменшити територію держави, віддати, або внести зміни з метою її порушення. Парламент може піти на такий крок, переклавши відповідальність на людей, але насправді не має такого права. Люди не можуть приймати рішення замість інститутів державної влади. Причому наразі владі слід посилити роботу над захистом держави, а не на вирішенні подібних питань. Про це заявив український дипломат Валерій Чалий.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що наразі зарано обговорювати такі питання, як передбачуваний референдум на Донбасі, оскільки окремі райони Донецької та Луганської областей залишаються окупованими, а росіяни відмовляються гарантувати збереження режиму припинення вогню.

читайте такожРеферендум щодо Донбасу: народ завжди правий?За його словами, такий референдум суперечитиме Конституції України, оскільки не можна "віддати територію".

"Зменшення території неможливе, тому що є частина третя статті 2 Конституції України першого розділу. І є частина перша статті 157-зміни, спрямовані на порушення територіальної цілісності. Тобто це неможливо. Неможливо віддати територію", - зазначив Чалий.

Також він додав, що до реалізації такого процесу, який може розглядатися в якості спроби влади піти від відповідальності і перекласти її на народ, можуть підключити парламент. Умовно кажучи, люди можуть проголосувати за будь-яке питання, проте вони не повинні приймати рішення замість держави.

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Дивіться відео ТСН - Зеленський розповів про можливість проведення референдуму щодо Донбасу

"Люди на питання, яке творчо сформулюють - чи хочете встановлення миру, відповідно, визнання на 90 років оренди Криму Росією, наприклад. Люди проголосують за таке? Може і проголосують. Це робити влада українська не має права", - сказав Чалий.

Крім того, дипломат вказав, що наразі Україна, в першу чергу, повинна вирішити питання безпеки і захистити країну, і тільки потім казати про політичні механізми врегулювання конфлікту.

"Але справедливості заради - там же є Путін, є армія. Ми обговорюємо наразі вже наступний крок, у нас загроза нікуди не поділася. У нас на січень є і енергетичні загрози, ми беремо електроенергію у агресора - у Росії через Білорусь. Наразі ми зарано обговорюємо референдуми. У нас Росія не виконала нічого щодо припинення вогню. У нас полонених 400 осіб у них, у нас у Криму дивіться, що робиться, у нас Азов на 70% вчора перекрили росіяни. Які референдуми? Захистити країну спочатку", - підкреслив Валерій Чалий.

Референдум щодо Донбасу

У липні президент України Володимир Зеленський казав, що Київ може побудувати стіну поруч з окупованими районами Донецької та Луганської областей у тому випадку, якщо на перемовинах з Росією та США не вдасться знайти варіант щодо врегулювання збройної конфронтації. Складне для країни питання може бути вирішене на референдумі.

10 грудня Зеленський розповів про те, що він не виключає проведення референдуму щодо ситуації з російсько-українським конфліктом на Донбасі. Втім, наразі планів щодо проведення такого заходу немає.

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